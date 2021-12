Le monde de l'automobile a frissonné ces dernières heures. L'une des voitures les plus mythiques et les plus recherchées dans le monde "aurait" fait une apparition sur les internets, plus précisément sur le forum Reddit, photo à l'appui. On parle ici de la Bugatti La Voiture Noire !

La personne ayant posté les photos d'un châssis et d'une partie de la carrosserie de ce qui semble effectivement être une Bugatti Type 57 SC Atlantic a indiqué qu'il s'agissait de la voiture perdue depuis les années 30. Des photos prises dans le Connecticut, aux États-Unis !

Si c'est le cas, ce serait là une découverte majeure pour le monde automobile, et il est probable qu'elle deviendrait de fait la voiture la plus chère du monde ! À plusieurs reprises on a entendu des experts dire que si la voiture un jour réapparaissait, elle coûterait sans doute 100 millions d'euros !

Disparue il y a 80 ans

Pour rappel, la Voiture Noire est l'une des quatre Bugatti Type 57 SC Atlantic fabriquées à partir de la seconde moitié des années 1930. Il s'agit de celle que Jean Bugatti en personne avait gardé pour lui, portant le numéro de châssis #57453. Et si les trois autres exemplaires existent toujours dans des collections privées à travers le monde, La Voiture Noire elle s'est volatilisée, probablement durant la Seconde Guerre Mondiale, sans qu'on ne sache ce qu'elle est devenue.

Des incohérences

L'info de cette découverte inespérée a évidemment rapidement fait le tour du monde, avant que ne soit effacé le post Reddit en question. Ce qui pose évidemment la question de la véracité de l'info. Et justement, un certain nombre d'experts a pu se pencher sur la question en passant les photos postées sur le forum en revue. Et il semblerait selon The Drive que la piste de La Voiture Noire soit définitivement écartée.

En effet, le moteur vu sur les photos ne correspondrait pas : le huit cylindres en ligne des Atlantic suralimentées avait un collecteur d'admission différent de celui des Type 57 normales, et il semblerait que sur les photos, il ne s'agisse pas du bloc suralimenté. De plus, le châssis ne correspondrait pas non plus. En effet, La Voiture Noire aurait un châssis surbaissé de T57S, et non, comme sur les photos, un châssis standard T57.

La piste de la Bugatti Aérolithe !

C'est donc très certainement loupé pour la Bugatti La Voiture Noire. En revanche, une autre piste a été évoquée. Les pièces qui ont été photographiées pourraient être issues du prototype fabriqué en Elektron (alliage d'aluminium et de magnesium) qui a donné vie aux quatre Bugatti Type 57 Atlantic. Son nom ? Bugatti Aérolithe !

Si le prototype a été démantelé, notamment pour aider à la fabrication des Type 57 qui allaient suivre, les pièces sur les photos pourraient être des parties de l'Aérolithe de 1935. Du moins certaines parties, car pour ce qui est de la carrosserie, c'est une reproduction.

Mais comment ces pièces se seraient retrouvées à l'autre bout du monde, dans un atelier du Connecticut ? L'un des mécaniciens serait allé chez l'un de ses clients en France, dans les années 1980 ou 1990, un producteur de cinéma qui avait plein de bric-à-brac, et aurait acheté ces pièces trouvées au milieu de véhicules de cinéma et de tracteurs, et les aurait fait expédiées aux USA. Depuis, elles n'ont pas bougées.