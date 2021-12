Si Toyota a longtemps été dubitatif quant à l'engouement soudain autour de la voiture 100 % électrique, la firme japonaise a dû rapidement changer son fusil d'épaule au vu des réglementations imposées sur les différents marchés mondiaux. Toyota ne faisant jamais les choses à moitié, la firme japonaise vient de dévoiler sa stratégie pour les années à venir, avec 30 nouveaux modèles électrifiés d'ici 2030 au sein de sa gamme.

Et, surprise, parmi les quelques concept-cars présentés pour illustrer l'arrivée de nouveaux produits, il y a dans le lot un concept de petite sportive. Et ce concept arrive en même temps que plusieurs rumeurs concernant une collaboration entre Toyota, Suzuki et Daihatsu au sujet du développement d'une petite sportive dotée d'un moteur en position centrale arrière.

Toyota MR2 Concept

L'information provient du site japonais Best Car Web et précise que ce modèle pourrait être lancé en 2025. Néanmoins, les détails sont encore rares, il n'y a même pas l'ombre d'une confirmation officielle, la rumeur est donc encore à prendre avec quelques pincettes.

Le fait que ces trois constructeurs travaillent ensemble n'est pas forcément une nouveauté en soit. En effet, en 2019, Toyota et Suzuki ont conclu un partenariat ayant donné naissance aux Suzuki Across et Swace, des modèles basés respectivement sur les Toyota RAV4 et Corolla, ainsi que le Toyota Rumion, un petit ludospace dédié aux marchés asiatiques basé sur le Suzuki Ertiga. La relation entre Toyota et Daihatsu est encore plus étroite, Daihatsu étant une filiale du groupe japonais.

Il s'agirait donc d'un projet commun donc, afin de partager les coûts d'une voiture qui, selon les rumeurs, devrait être basée sur une plateforme complètement nouvelle. La plateforme accueillera donc un moteur thermique (peut-être électrifié) en position centrale arrière, et n'aura donc rien à voir avec les futures voitures électriques de la marque.

Comme énoncé au début, ces nouvelles rumeurs n'apportent rien de vraiment nouveau quant à un hypothétique retour de la MR2, un modèle dont nous avions déjà parlé il y a quelque temps, où il était déjà question de rumeurs. Certaines sources affirmaient que la voiture pourrait être équipée d'une motorisation hybride rechargeable lui permettant d'être encore plus rapide et puissante que la Supra.