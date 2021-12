Non, ce n'est pas une blague. C'est très sérieux. Et oui, si vous avez pensé aux États-Unis en lisant le titre, vous avez eu raison. BMW fait en effet l'objet d'une action collective en Californie. Déposée jeudi dernier devant le tribunal de district d'Orange County, la plainte affirme que le BMW X7 (et peut-être d'autres BMW) présente un défaut de conception concernant les porte-gobelets... qui ne doivent surtout pas être mouillés.

La longue plainte peut être résumée par la déclaration suivante : "Les porte-gobelets sont défectueux et ne sont pas correctement conçus pour contenir des tasses remplies de liquide - soit exactement ce que les porte-gobelets sont censés faire".

Et voici ce que la plainte continue d'indiquer : "Lorsque du liquide se répand dans le porte-gobelet, les fils du module de commande SRS (airbag), qui se trouve directement sous le porte-gobelet, sont mouillés et sont endommagés, ce qui endommage les airbags. En conséquence, les coussins gonflables peuvent se déployer par inadvertance", indique la plainte. Bon effectivement, dit comme ça, c'est peut-être un peu plus grave que ça n'en a l'air.

Le plaignant dans cette action en justice est BrightK Consulting, Inc, représenté par l'avocat Hovanes Margarian. M. Margarian estime que des milliers de véhicules présentent le même défaut de conception.

"Les voitures sont fabriquées de telle sorte qu'elles sont susceptibles de mal fonctionner lorsqu'il y a un déversement dans le porte-gobelet ou de la condensation sur le gobelet", ajoute Margarian.

Plusieurs plaintes ont été déposées dans le cadre de l'action en justice. La plupart d'entre elles font état d'une défaillance du module de commande SRS à la suite d'un déversement accidentel de liquide sur les porte-gobelets, qui s'est ensuite infiltré dans les pièces électriques situées en dessous. Les coûts de remplacement et de réparation du module dépassent les 2000 dollars (∼ 1775 €), que, dans certains cas, BMW a refusé de prendre en charge au titre de la garantie.

Voici ce que relate l'une des plaintes, datée de mars 2021 :

J'ai placé une boisson gazeuse dans les porte-gobelets d'un BMW X7 de 2020. Le couvercle n'était pas bien posé et une partie du soda s'est répandue sur la console centrale du levier de vitesse. Pas grand chose, le gobelet n'est pas sorti du porte-gobelets ou autre chose du genre, juste un peu car le soda était toujours présent dans le gobelet. Mais... la voiture s'arrête d'urgence sur la voie de gauche de l'autoroute et est incapable d'avancer. Elle se met en mode stationnement et ne passe plus ni en marche avant ni en marche arrière, le tableau de bord indiquant d'amener la voiture chez le concessionnaire immédiatement. La voiture est remorquée chez BMW et le technicien me dit que le liquide a endommagé une pièce sous le levier de vitesse... le coût de réparation est de 2900 $ et n'est pas couvert par la garantie.

Voilà en tout cas qui pourrait coûter cher à BMW qui fait face à une plainte à 5 millions de dollars.