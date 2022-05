VW Golf VR6

Il fut un temps où la Volkswagen Golf n'avait pas que des moteurs à quatre cylindres sous son capot. À l'aube des années 90, Volkswagen lançait la Golf VR6, une compacte sportive équipée d'un V6 qui a marqué son époque. Elle était plus lourde que la Golf GTI, et plus "bourgeoise", mais elle était surtout plus puissante avec pas moins de 174 ch alors que la Golf GTI ne développait que 115 ch (150 ch en version 16V).

Si la Golf VR6 a connu ses années de gloire, c'est entre autres grâce à sa sonorité sans artifices qui vous hérisse les poils à chaque accélération. C'est aussi une véritable bombe, avec un 0 à 100 km/h donné en 7,6 secondes et une vitesse maximale de 225 km/h.

À cette époque, la Golf GTI ne suffisait plus pour faire rêver les passionnés d'automobile. Il fallait une version plus puissante, plus performante et plus grandiose. C'est ainsi qu'est née la Golf VR6, l'une des premières compactes à embarquer un moteur à six cylindres en lieu et place du moteur quatre cylindres.

Afin que le moteur puisse entrer dans la baie moteur, les ingénieurs ont travaillé d'arrache-pied pour créer un moteur en V fermé à 15°. Ce bloc moteur a l'avantage d'être beaucoup plus compact qu'un six cylindres en ligne, ou qu'un six cylindres en V6 fermé à 60°. Le constructeur allemand a ainsi réussi son pari, celui de nicher un "gros moteur" transversalement dans un si petit espace.

Equipée d'une boîte manuelle chargée de transmettre le couple du moteur sur le train avant, il aura fallu attendre 1995 pour que le fabricant de Wolfsburg lance une version à quatre roues motrices baptisée Syncro. Cette nouveauté s'accompagne de quelques changements techniques, augmentant la cylindrée de 2.7 L à 2.9 L pour une puissance de sortie de 190 ch et 240 Nm. Ces améliorations ne sont pas sans conséquence sur le poids, la Golf VR6 Syncro affichait près de 1400 kg sur la balance. Aujourd'hui, cela peut prêter à sourire, mais à l'époque, c'était beaucoup trop !

Aussi anthologique et envoutante soit-elle, la Golf VR6 n'était pas sans défaut. Son moteur avait un grand appétit, et son réservoir de seulement 50 litres ne lui garantissait pas une très grande autonomie. La Golf VR6 Syncro manquait aussi de dynamisme, on dit que sa transmission intégrale non permanente était vite débordée en conduite sportive.

Ces dernières années, la cote de la Golf VR6 n'a cessé d'augmenter. D'après le site Classic Trends, une Golf VR6 sur le marché coûte en moyenne 8500 euros, c'est 108% de plus qu'il y a 5 ans !