Un fourgon peut transporter des marchandises ou des personnes. En Europe, quelques constructeurs jouent au coude à coude pour s'imposer dans ce segment davantage destiné aux professionnels. Parmi eux, il y a Renault avec son Trafic et Master, ou encore, Mercedes-Benz avec ses Vito et Sprinter.

Le Mercedes-Benz Sprinter Tourer est destiné aux transports de personnes. Il existe avec "trois longueurs de carrosserie différentes, deux hauteurs de toit et jusqu'à trois rangées de sièges dans l'espace passagers" peut-on lire sur le site internet de Mercedes. Le préparateur allemand Klassen a eu la merveilleuse idée de le customiser de la meilleure des façons, et d'en faire un véhicule de luxe destiné aux VIP.

Comme présenté en vidéo, Klassen a tenu à modifier l'aspect extérieur du fourgon qui bénéficie désormais de plusieurs pièces inspirées des modèles sportifs de la marque à l'étoile. Si la carrosserie est agréable à regarder, l'intérieur est encore plus grandiose. Le luxe règne à bord de ce Sprinter par Klassen pouvant transporter jusqu'à sept personnes confortablement installées sur des sièges individuels et dignes des meilleurs fauteuils.

C'est exactement ce genre de véhicule que les artistes utilisent pour se rendre à leur concert par exemple, et comme le trajet est parfois assez long, Klassen a installé un grand écran connecté à la nouvelle Playstation 5 et au système Apple TV pour que les convives ne s'ennuient jamais. On retrouve également un mini bar ainsi qu'un réfrigérateur entre les deux places avant.

Comme il est de coutume, le prix est tabou. Klassen ne produira sans doute que quelques exemplaires de ce fourgon hors normes dont le prix devrait osciller autour des 200 000 euros. Cela peut paraître cher (et ça l'est), mais il ne faut pas oublier que ce produit embarque des équipements que même les voitures les plus luxueuses ne peuvent prétendre. Finalement, le luxe, c'est peut-être d'avoir une PS5 dans son fourgon et de passer du bon temps entre amis.