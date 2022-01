Mercedes a dévoilé le nouveau SL développé par AMG à la fin du mois d'octobre 2021 et nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour voir son frère ou sa sœur coupé. La version avec un toit métallique fixe a été capturée en train de faire des essais dans le froid la semaine dernière, et maintenant, nos espions sont de retour avec des clichés encore plus intéressants.

Alors que le premier prototype était probablement une version six cylindres à en juger par les canules d'échappement rondes, nous avons aujourd'hui affaire à un modèle V8.

Un rapide coup d'œil à l'arrière révèle les quadruples échappements angulaires que nous avons déjà vus sur la nouvelle SL avec son V8 biturbo. Le moteur de 4,0 litres développe 476 chevaux dans le modèle "55" et 585 chevaux dans le modèle phare "S63". Nous nous attendons à des chiffres identiques pour la prochaine génération du coupé AMG GT. Toutefois, l'étoile à trois branches pourrait décider de pimenter le coupé plus tard dans son cycle de vie, avec une version Black Series.

Le prototype capturé dans le nord de l'Europe est doté de freins imposants avec des étriers dorés, à l'image des images officielles du SL 63. Malgré un camouflage important, le nouveau coupé nous donne déjà l'impression d'être plus élégant que le modèle qu'il est sur le point de remplacer. La logique veut qu'il soit plus léger en abandonnant l'encombrant mécanisme de toit pliant et en supprimant éventuellement les sièges arrière exigus du roadster.

Alors que le SL s'adressera aux clients à la recherche d'un grand tourer chic, le Coupé sera la version la plus sportive des deux. Par conséquent, AMG ne se contentera pas de remplacer le toit et (peut-être) de supprimer les sièges arrière avant de mettre un terme à ses activités. Pour la toute première fois, l'emblématique roadster reçoit une transmission intégrale, et nous sommes impatients de voir si le Coupé portera également le badge 4Matic. S'en tenir à la transmission intégrale rendrait le véhicule encore plus léger que le cabriolet.

La révélation officielle est probablement prévue avant la fin de l'année 2022. À l'instar de la SL, AMG pourrait donner la priorité aux versions V8 avant d'ajouter un modèle de base à six cylindres. Des rumeurs font également état d'un modèle haut de gamme épicé, baptisé "GT 63 S E Performance", développant plus de 800 chevaux, dans la même veine que le coupé AMG GT 4 portes hybride rechargeable. Cela dit, nous ne sommes pas certains que les ingénieurs parviendront à intégrer le système PHEV dans une voiture considérablement plus petite.