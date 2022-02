Il y a quelques semaines, Land Rover a présenté la nouvelle génération de son iconique Range Rover, une version encore plus aboutie, plus luxueuse et aussi plus efficiente. Du moins sur le papier. Et en attendant une version 100 % électrique qui n'émettra plus une goutte d'essence, la firme britannique présente une inédite version hybride rechargeable P510e avec une batterie aussi grosse que certaines voitures 100 % électriques !

Le Range Rover embarque une batterie de 38,2 kWh, un record sur le marché à l’heure actuelle. Pour faire le plein d'électrons, Land Rover a intégré un système de recharge rapide de 50 kW DC qui vient s’ajouter au chargeur de 7 kW AC. Grâce à une prise Combo CSS, la recharge jusqu'à 80 % prend environ 40 minutes. Sur une Wallbox de 7 kW, il faudra environ 5 heures pour arriver jusqu'à 100 %.

Avec une si grosse batterie, l'autonomie va normalement en conséquence, et Land Rover annonce 113 kilomètres avec une seule charge sous le cycle WLTP grâce à son seul moteur électrique de 143 chevaux. Ça c'est pour la théorie, mais dans la pratique la firme anglaise avoue elle-même qu'il faut plutôt tabler sur 80 kilomètres. C'est relativement peu compte tenu de la capacité énorme de la batterie, mais il faut dire que ce Range Rover est un beau bestiau avec plus de 2,5 tonnes sur la balance.

Sous le capot, le moteur électrique assiste un six cylindres 3,0 litres qui porte la puissance combinée à 510 chevaux. Pour s'offrir ce luxueux SUV hybride rechargeable, il faudra débourser, au minimum, en France, 150 300 euros.

Cette proposition vient s'ajouter à une autre version PHEV déjà existante, à savoir la version P440e. La batterie et l’autonomie sont similaires, mais la puissance totale est inférieure avec 440 chevaux. Elle est aussi un peu plus "accessible" et débute à partir de 134 100 euros.