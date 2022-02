De nos jours, il n'y a rien de plus simple que de prendre une photo de bonne qualité. Il suffit de dégainer son smartphone, d'appuyer sur le bouton "capturer", et le tour est joué. À la fin des années 90, ce n'était pas aussi simple. L'une des solutions (mais pas la meilleure) pour les détenteurs de Game Boy était d'ajouter un accessoire, la Game Boy Camera.

Baptisée "Pocket Camera" au Japon, cet accessoire permettait de capturer et de stocker jusqu'à 40 photos. D'une taille de 128*112 pixels, on ne peut pas dire que les images étaient d'excellente qualité, mais les revoir des décennies plus tard - et vous serez sans doute d'accord avec nous - on leur trouve un charme fou.

Un YouTubeur a alors eu l'idée d'utiliser sa Game Boy ainsi que sa caméra pour capturer des photos de japonaises de légende en séance de drift. Bricoleur dans l'âme, il a alors apporté plusieurs modifications à sa console afin de pouvoir y fixer son objectif Canon DSLR grâce à un adaptateur imprimé en 3D. Il a aussi trouvé le moyen de transférer les photos de sa Game Boy à son ordinateur, car si vous vouliez conserver vos images, l'unique solution était de les imprimer grâce à l'imprimante Game Boy Printer.

Conor Merrigan trouva une solution et après quelques minutes de bidouillage, il pouvait envoyer les fichiers images de sa Game Boy à son ordinateur afin de les partager avec nous. Le résultat est assez incroyable et rappellera des souvenirs à tous les enfants nés dans les années 80/90.

Avec la Game Boy, hors de question d'ajouter des filtres élaborés comme il en existe des centaines aujourd'hui sur votre application préférée. Au moment de la prise d'image, il n'était possible que de modifier la luminosité et le contraste. On pouvait également ajouter quelques effets spéciaux basiques.

Bien évidemment, les photos présentées ci-dessus ne sont pas de bonne qualité. Elles sont pixélisées, cependant, pour mieux les apprécier, nous vous conseillons de les voir sur un écran plus petit que celui de votre ordinateur ou de votre smartphone.