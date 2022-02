Si vous êtes un passionné de voitures, vous connaissez alors la saga Gran Turismo. Depuis 1998 sur la toute première PlayStation, le simulateur de conduite exclusif à Sony permet aux jeunes et aux moins jeunes d'assouvir leur passion pour les quatre roues sur des circuits originaux et officiels.

Le dernier-né de la série est Gran Turismo 7, qui sortira le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5. En attendant, Sony a publié une vidéo officielle d'une demi-heure de gameplay, à partir de laquelle nous pouvons nous faire une idée presque complète du jeu.

Technologie de jeu

Comme indiqué plus haut, le nouveau Gran Turismo sera un jeu dit "cross-gen", contraction de l'anglais "Across Generations" pour indiquer qu'il sera disponible à la fois sur PS4 et PS5. Pour ces derniers, cependant, il y aura des caractéristiques uniques pour améliorer l'expérience de jeu. Vous trouverez ci-dessous la vidéo officielle de gameplay, d'une durée d'environ 30 minutes.

La manette de la PS5, par exemple, peut offrir un retour haptique, avec une vibration précise qui permet de mieux retranscrire toutes les aspérités de la piste, l'adhérence et le freinage, ainsi que les graviers et l'herbe (ou pire, les chocs contre le mur des pneus) en sortie de piste. Une autre exclusivité de la PS5 est l'éclairage par traçage de rayons.

Les deux versions disposeront toutefois du même système de simulation de la dynamique de conduite et des conditions météorologiques, allant de l'éclairage à l'humidité. La précision de la météo permet de créer des flaques d'eau de tailles différentes et à différents endroits de la piste, qui sèchent à des moments différents selon l'endroit et la météo. Et bien sûr, tout cela affecte l'adhérence, de sorte que deux virages successifs peuvent avoir une adhérence différente.

Pistes et modes de jeu

Il y aura 34 lieux de conduite dans Gran Turismo® 7, avec 97 circuits différents. Il s'agit à la fois de pistes mondiales officielles et de versions actualisées de pistes classiques dont les fans de la saga se souviendront certainement. Il s'agit notamment de Trial Mountain, High Speed Ring et Deep Forest Raceway.

En ce qui concerne les modes de jeu, il y a toujours le hors ligne avec les événements uniques et le championnat classique, ainsi que des activités spécifiques telles que les courses de dragster et le drifting. Les courses peuvent être divisées par catégorie de voiture, puissance, traction et plus encore, avec une difficulté croissante. Un peu comme lorsque dans Gran Turismo 3 A-Spec vous pouviez commencer avec un choix de deux voitures seulement : la Toyota Sprinter Trueno GT-Apex ou la Chrysler PT Cruiser.

Sans oublier les licences, des incontournables de la série, qui permettront d'accéder aux compétitions à partir du niveau "moyen". Comme d'habitude, il s'agira de défis à surmonter au moins avec la médaille de bronze - mais mieux vaut viser l'or pour les meilleurs prix - qui servent en fait à habituer le joueur à un certain type de voiture.

Le mode multijoueur, quant à lui, peut être local, sur écran partagé ou en ligne, où vous vous affrontez de manière similaire à ce que nous avons déjà vu dans Gran Turismo Sport. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si la section en ligne de Gran Turismo 7 s'appelle "GT Sport".

Voitures, concessionnaires et services

Il y aura plus de 400 voitures au total. Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que nous avons vu sur son prédécesseur Gran Turismo® 6, qui comptait près de 1 200 voitures, mais le dernier mot n'est pas encore dit : outre l'énorme effort supplémentaire nécessaire pour détailler chacune des 400 voitures individuelles (dans GT5 et GT6, certaines étaient détaillées mais beaucoup ne l'étaient pas, étant des importations actualisées de fichiers PlayStation 2), les mises à jour vont certainement augmenter le nombre de voitures disponibles.

Pour l'achat de nouvelles voitures, il reste le concessionnaire, le soi-disant Brand Central qui divise toutes les marques par région, mais fait un grand retour - après son absence sur GT Sport - le concessionnaire de voitures d'occasion, qui au-delà des prix plus bas change continuellement la liste des voitures présentes. Et enfin, une autre nouveauté pour les amateurs de voitures classiques : il y aura un concessionnaire exclusif pour les meilleures voitures historiques.

Et de nouveau, après une absence dans GT Sport, GT Auto fait son retour. Ici, les joueurs peuvent littéralement prendre soin de leur voiture (ou la mettre au point s'ils en achètent une d'occasion), changer l'huile, reconstruire le moteur, laver la carrosserie, la repeindre et bien plus encore. Sans oublier le tuning, le plus ouvert de tous les temps pour la saga GT.

Et enfin la Vitrine, où vous pouvez créer un ensemble d'autocollants spécifiques à votre voiture et les enregistrer sur un serveur partagé. Cela signifie que si vous êtes intéressé par une livrée créée par quelqu'un d'autre, vous pouvez la télécharger et l'utiliser sur votre propre voiture.

Date de sortie et prix

Gran Turismo® 7 sortira officiellement le 4 mars 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La précommande de la version PS4 est fixée à 69,99 €, tandis que la version PS5 coûte 79,99 €. Si vous recherchez la plus riche des éditions spéciales disponibles, optez pour l'édition Digital Deluxe du 25e anniversaire pour PS5, qui coûte 99,99 €.