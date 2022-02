Confortables, spacieux et élégants. Mais parfois aussi, surtout de l'autre côté de l'Atlantique, gros, lourd et inefficaces. Il s'agit des SUV, des voitures dont la popularité ne cesse de croître et qui, pour la seule année 2021, ont enregistré une augmentation des ventes mondiales de +10 % par rapport à l'année précédente.

Selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, ils ont établi un nouveau record en 2021, dépassant les 35 millions de voitures immatriculées dans le monde et occupant une part de plus de 45 %. Il s'agit d'un nouveau record absolu, supérieur à celui de 2019, la meilleure année de l'ère pré-pandémique. Selon l'AIE, qui a publié une étude sur le sujet, les SUV sont également de plus en plus populaires parmi les acheteurs de voitures électriques, mais 98 % d'entre eux sont aujourd'hui équipés de moteurs à combustion. Avec des réflexions qui méritent d'être observées.

Et s'ils étaient un pays ?

L'étude, relancée ces jours-ci par Alessandro Blasi, conseiller spécial du directeur exécutif de l'agence, met également en évidence d'autres aspects liés à la diffusion des SUV (tout en nous rappelant clairement, si besoin était, à quel point il est essentiel de réduire les émissions en Chine).

L'une d'entre elles concerne les émissions de gaz à effet de serre produites par cette catégorie de véhicules. Si l'on considère uniquement les véhicules vendus en 2021, les SUV ont été responsables d'environ 120 millions de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Un chiffre qui, pris comme ça, ne parle pas forcément.

C'est pourquoi l'AIE a effectué un autre calcul, beaucoup plus compréhensible, qui tient compte de tous les SUV qui circulent chaque jour sur les routes. Dans ce cas, la valeur totale des émissions de CO2 dépasse 900 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui signifie que si la catégorie des SUV était un État, elle figurerait dans le Top 10 de ceux dont les émissions sont les plus élevées, en décrochant la sixième position !

Mais que se passerait-il si tous les SUV sur la route étaient des voitures plus petites ? L'AIE ne fournit pas une telle estimation, mais vous pouvez vous faire une idée en consultant les calculs de l'Agence européenne pour l'environnement, qui estime que la différence entre les émissions moyennes de CO2 des voitures et des SUV sur le site est de l'ordre de 10 %.

La taille compte

Mais revenons à l'AIE. Selon l'agence, il faudrait doubler le nombre de voitures électriques en circulation pour compenser l'augmentation des émissions des SUV depuis 2010. Pour l'instant, toutefois, la bonne nouvelle est que la croissance des ventes de véhicules entièrement électriques d'ici 2021 a complètement compensé l'augmentation des émissions liée à l'augmentation du nombre de SUV au cours de l'année écoulée.

Que peut-on faire pour réduire les émissions des SUV ? L'agence, qui a déjà par le passé montré la voie vers un avenir durable, suggère par exemple de poursuivre les politiques d'encouragement à l'achat de modèles électriques pour accélérer la transition. C'est ce que font tous les grands pays européens. Mais aussi - et surtout - essayer d'arrêter la croissance de la taille de ce type de voiture, qui, année après année, devient plus grande et plus lourde, avec des effets négatifs sur la consommation de carburant et de ressources.

Et qu'en est-il de la voiture électrique ?

Bien entendu, la nécessité de freiner la croissance de la masse est tout aussi valable pour les voitures électriques. Ce n'est pas un hasard si l'AIE (dans l'étude en question, que vous pouvez trouver sur ce lien) souligne le fait que la capacité moyenne des batteries des SUV entièrement électriques est aujourd'hui d'environ 70 kWh, contre 50 kWh pour les modèles "normaux", comprenez non-SUV.

Au-delà de l'alimentation électrique, la durabilité des voitures dépend aussi inévitablement de leur poids et de leur taille. La bonne nouvelle est que si, par le passé, peu de personnes se sont réellement penchées sur ce problème, avec les voitures électriques, la situation va changer car vous pourrez constater par vous-même les avantages de l'efficacité dans la vie quotidienne, grâce aux effets sur l'autonomie. Et que celui qui n'est pas heureux d'avoir quelques kilomètres supplémentaires nous jette la première pierre !