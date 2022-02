Les feux adaptatifs sont un équipement répandu en Europe sur les véhicules neufs depuis plusieurs années. Ils permettent d'éclairer davantage, et ce, sans éblouir les autres usagers de la route. Ils sont donc grandement utiles pour mieux voir la route de nuit et d'améliorer la sécurité.

Pourtant, aux États-Unis, cet équipement est interdit. Au pays de l'Oncle Sam, les feux adaptatifs sont prohibés par une loi obsolète datant de 1967 considérant qu'aucun véhicule n'a le droit de rouler simultanément en feux de route et en feux de croisement. Mais voilà, depuis 55 ans, les choses ont bien changé et les voitures sont désormais capables de rouler en feux de route, d'éclairer une zone plus qu'une autre et de passer automatiquement en feux de croisement lorsque cela est nécessaire.

Plusieurs constructeurs automobiles dont Toyota en 2013 ont essayé de faire pression auprès des autorités américaines afin que les feux adaptatifs deviennent légaux, ils viennent d'obtenir gain de cause. L'agence fédérale américaine chargée de la sécurité américaine avait jusqu'à fin 2023 pour se prononcer à ce sujet.

Elle vient d'autoriser l'utilisation des feux de route adaptatifs aux États-Unis en ajoutant qu'ils pourraient "aider à prévenir les accidents nocturnes". De plus, la NHTSA a déclaré que cela "améliorera la sécurité des piétons et des cyclistes en les rendant plus visibles la nuit, et aidera à prévenir les accidents en éclairant mieux les animaux et les objets sur et le long de la route".

L'agence Reuters salue la décision de la NHTSA en rappelant que les décès des piétons ont augmenté de 45% depuis 2010 et qu'en 2020, il y a eu 6236 décès de piétons. Selon les données de la NHTSA, 72% des décès de piétons et 51% des décès de conducteurs surviennent la nuit.