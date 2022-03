On les connaît. Mais d'une certaine manière, on ne les connaît plus bien. On les a oubliées. On parle ici des voitures qui sont restées si discrètes que seuls les fans inconditionnels les connaissent encore aujourd'hui. Des modèles qui pour autant n'ont pas fait de flops lors de leur carrière passée.

Mais ils sont passés sous le radar de l'acheteur ordinaire de voitures. Et aujourd'hui, celle qui nous revient en tête célèbre les 50 ans de sa sortie sur les routes. Il s'agit de la Peugeot 104.

Galerie: Peugeot 104 (1972-1988)

12 Photos

Ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de petites voitures s'est manifesté comme une tendance vers 1970. Certes, les petites voitures à traction avant existaient déjà avant cela. Il suffit de penser à la Mini, à la Renault 4 ou à la Peugeot 204. Mais à l'aube des années 70, un autre ingrédient décisif est venu s'ajouter : le design à hayon, avec un grand hayon.

En 1972, il y a donc 50 ans, deux petites voitures qui ne pouvaient pas être plus différentes ont fait leurs débuts : d'un côté la Renault 5, progressive et arrondie, avec un design qui sera repris des décennies plus tard pour une voiture électrique. De l'autre, la Peugeot 104, carrée et anguleuse, dont l'aspect n'a guère marqué les esprits. Pas particulièrement jolie, mais pas non plus terriblement laide. Un objet de consommation courante comme un briquet Bic. Et tout aussi vite jetée.

Peugeot a construit plus de 1,6 million de 104 jusqu'en 1988. De celles qui restent aujourd'hui, on peut très certainement supprimer trois zéros. Au minimum. En 2019, par exemple, seules 12 Peugeot 104 étaient encore immatriculées en Grande-Bretagne. Même en France, on ne voit pratiquement plus de Peugeot 104 sur les routes.

Elle manquait de charme, surtout comparée à sa remplaçante, la 205, et puis elle était encore en tôle, donc particulièrement exposée à la rouille. Et les petites voitures sont rarement choyées, soignées et conservées. À l'occasion de son anniversaire, nous souhaitons remettre la petite Peugeot d'autrefois sous les feux de la rampe.

La Peugeot 104 a d'abord été lancée sur le marché en tant que berline à quatre portes à hayon, puis en tant que coupé à trois portes. Le design sobre était signé Paolo Martin, qui avait entre autres dessiné le coupé Fiat 130 chez Pininfarina. La 104 a ensuite servi de base à la Citroën LN/LNA, à la Citroën Visa et à la Talbot Samba.

La 104 était le fruit de l'éphémère collaboration technique et mécanique entre Peugeot et Renault. Le projet M-121 a donné naissance à la 104, mais aussi à la Renault 14 en 1976. Avec le titre de "plus courte quatre portes d'Europe", la Peugeot 104, mesurant 3,58 mètres, a débuté en 1972 comme le plus petit numéro de la gamme Peugeot.

Deux ans après le lancement de la berline avec un petit couvercle de coffre, le grand hayon suivit sur la Peugeot 104 C, courte de 3,30 mètres, avec trois portes. Ce n'est qu'en 1977 que la quatre portes est devenue une cinq portes avec un grand hayon. L'empattement extra long de 2,42 mètres à l'époque rendait l'habitacle de la cinq portes spacieux et permettait d'avoir jusqu'à 700 litres d'espace de rangement sous le hayoN, même pour des bagages encombrants.

À l'avant, on a misé sur de nouveaux moteurs en alliage léger, montés transversalement et inclinés de 72 degrés vers l'arrière, avec un vilebrequin à cinq paliers. La charge remorquable, qui pouvait atteindre 900 kg, était étonnamment élevée, comme c'est généralement le cas dans les grandes catégories. En même temps, la Peugeot 104 impressionnait par son châssis avancé avec suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière.

Les 104 étaient également particulièrement attrayantes en termes d'entretien. Non seulement grâce à des frais d'entretien relativement faibles, mais aussi et surtout grâce à des valeurs de consommation peu élevées, ce qui était décisif pour l'achat dans les années de la première crise pétrolière de 1973/74.

Autre argument décisif, le quatre cylindres de base de 33 kW (45 ch) de la 104, qui offrait des performances proches de celles de son grand frère 204, mais avec une consommation d'essence nettement plus faible. Il était incliné de 72 degrés vers l'arrière dans le compartiment moteur et placé au-dessus de la boîte de vitesses, comme sur la Peugeot 204 et l'Austin/Morris Mini.

Un moteur 1,1 litre de 39 kW (53 ch) était disponible en alternative. Des moteurs de 1360 cm3 ont été ajoutés par la suite, avec trois niveaux de puissance de 53, 44 et 58 kW (72, 60 et 79 ch) pour le marché français. Curieusement, la 104 était à l'époque la première nouvelle Peugeot qui n'a jamais été proposée avec un moteur diesel.

Le rôle de précurseur de la 104 dans la construction légère moderne était également un avantage - la quatre portes ne pesait à l'origine que 760 kilogrammes. En 1975, Peugeot développa une berline quatre portes à hayon, un break quatre portes, une camionnette fermée et un pick-up pour compléter la gamme.

La berline à hayon et le break devaient succéder aux variantes correspondantes de la 204, dont la production s'était arrêtée en 1976 ; à la place, la 104 fut simplement dotée d'un grand hayon. En 1977, Peugeot lança la plus grande 305 en berline et en break.

Au terme d'une longue vie couronnée de succès, la Peugeot 104 resta temporairement sans véritable successeur. C'est en 1983 que la 205 sera lancée sur le marché, mais peu après, la 104 ne fut plus vendue qu'en France. Sur le site, on continua à la proposer comme modèle bon marché jusqu'à ce que la production s'arrête en mai 1988, après 16 ans. Durant cette période, 1 624 992 Peugeot 104 ont été produites. 345 849 d'entre elles étaient des versions coupées à empattement court.

Seule la Peugeot 106, lancée en 1991, peut être considérée comme le véritable successeur de la 104, tant par son nom que par ses dimensions. À propos de nom, on pourrait se demander pourquoi n'y a-t-il jamais eu de Peugeot 105 ? Eh bien, ce chiffre était porté par un cyclomoteur de la marque française au moment de la première de la 205.

Mais revenons à la 104 : en 1976, la plus petite Peugeot a fait sensation sous la forme d'un roadster-étude excitant de Pininfarina. Baptisée "Peugette", cette voiture à deux places était une voiture de sport minimaliste dotée d'un arceau de sécurité, et l'on pensait même à une monoplace destinée à la course automobile.

Des modèles spéciaux chics et à la mode, basés sur les coupés trois portes 104 C et ZS, conquirent le cœur des femmes. En revanche, le précurseur de la GTi, la 104 ZS Rallye, avec ses spoilers, ses ailes élargies et sa puissance de 59 kW (80 ch), était surtout convoité par les jeunes hommes. Avec l'étude basée sur la sécurité, la 104 VLS (Véhicule Léger de Sécurité) de 1979, Peugeot démontra que même les petites voitures pouvaient garantir une grande protection aux passagers et - ce qui était encore nouveau à l'époque - aux piétons.

La série spéciale sportive ZS2 (pointe à 173 km/h) avec une cylindrée de 1360 cm3 et 93 CV DIN a été vendue à 1000 exemplaires entre janvier et mars 1979. La 104 ZS2 se distinguait de la ZS par ses jantes en alliage Amil, son pare-boue avant, ses élargisseurs d'ailes, ses pare-chocs "élancés" en noir mat, son rétroviseur extérieur en forme d'obus, sa peinture spéciale gris volcan et ses bandes de décoration latérales rouges, ainsi que par les bandes décoratives ZS2.

En 1980, toutes les 104 reçurent un nouveau tableau de bord, suivi en 1982 d'une nouvelle face avant et d'un nouveau rétroviseur extérieur aérodynamique noir mat. Vers la fin de la production, Peugeot offrit encore à la 104, en 1987, une nouvelle calandre de la couleur de la carrosserie, dans le style de la 205. Seules la berline GLS et les coupés Z et Style Z, tous de 1124 cm3 et 50 ch, restent au catalogue.

Les succès de la Peugeot 104 en sport automobile sont peu connus : en championnat du monde des rallyes, Jean-Claude Lefebvre (à l'époque avec Jean Todt) a remporté le groupe 2 du Tour de Corse en 1977. La même année, au Rallye Monte-Carlo, Alain Coppier a remporté la classe 1 du groupe 2 Tourisme et, en 1981, Pierre Toujan a gagné la classe 2 du même groupe. En 1979, Claude Laurent a remporté la classe 1 du Rallye Molson du Québec.