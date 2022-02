Le métavers, c'est le sujet que tout le monde s'accapare en 2022, notamment depuis le changement de nom de Facebook (la holding du groupe dirigé par Mark Zuckenberg) en Meta et la création de différents espaces virtuels sur Internet. Un monde virtuel dans lequel Cupra entre également en lançant MetaHype.com, le métavers de la marque espagnole, dans le cadre des célébrations de son quatrième anniversaire.

Mais ce n'est pas tout : si l'immatériel représente aussi l'avenir pour les constructeurs, le monde "réel" reste au cœur de la stratégie. Ainsi, Wayne Griffiths a annoncé l'arrivée de deux nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables d'ici les prochaines années. Et il ne s'agit pas de modèles déjà connus comme les Tavascan et autres UrbanRebel, mais de deux voitures qui n'ont pas encore été présentées et dont le lancement est prévu avant la fin de la décennie.

Wayne Griffiths, le patron de Cupra, et son avatar dans le métavers.

Un objectif : tout doubler

En 2024, la version de série du Tavascan sera présentée, tandis qu'en 2025, ce sera le tour de la version de production de l'UrbanRebel de pointer le bout de son nez. Ce concept-car, présenté au dernier salon de Munich 2021, devrait donner naissance à une compacte 100 électrique avec un groupe motopropulseur assez véloce, des lignes tendues et un vrai penchant pour la sportivité.

Concernant les deux autres modèles, aucune information n'a été divulguée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils seront positionnés dans des segments non couverts actuellement par Cupra et qu'ils seront à la fois électriques et hybrides rechargeables.

Cette nouvelle gamme permettra à Cupra de doubler le nombre de modèles à son catalogue, de doubler ses ventes et de doubler son chiffre d'affaires. Ces nouveaux produits devraient rester fidèles à la politique de Cupra, avec un petit côté sportif, une technologie de pointe et toujours cette volonté de séduire les plus jeunes conducteurs. Mais Cupra n'aspire toujours pas à être une sorte d'alternative premium à Seat.

Cupra Tavascan Concept Cupra UrbanRebel Concept

Du réel au virtuel

Comme mentionné ci-dessus, l'autre nouveauté présentée par Cupra, c'est l'ouverture de MetaHype, le métavers dédié aux clients et aux passionnés, mais pas seulement. L'objectif est d'attirer des start-ups, d'autres marques et des partenaires pour animer ce nouveau monde virtuel où vous pouvez vous déplacer librement grâce à des avatars.

Vous pourrez y visiter les garages Cupra virtuels, rouler avec l'Urban Rebel dans des championnats de sport auto, participer à des événements (comme la version virtuelle du Primavera Sound de Barcelone) ou investir dans des NFT, des objets de collection virtuels dont l'unicité est garantie par la blockchain.