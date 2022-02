Quelle est la caractéristique la plus importante lors du choix d'une voiture ? Selon une enquête menée par AltroConsumo auprès de 52 000 automobilistes français, belges, espagnols, portugais et italiens, dans plus d'un tiers des cas, la fiabilité arrive en pole position.

Sur la base de cette enquête et en croisant un certain nombre de données fournies par les consommateurs - notamment l'âge de la voiture, le nombre de kilomètres parcourus et le nombre et/ou la gravité des pannes - il a été possible d'attribuer un indice de fiabilité aux différentes marques de voitures, réparties en catégories de modèles, afin de répondre à deux questions que beaucoup se sont peut-être posés :

"Ma voiture est-elle fiable ? Et quelle marque est la plus fiable ?". Cette étude montre également quel est le budget moyen et annuel pour l'entretien de chaque marque de voitures. Voici toutes les réponses extrapolées de l'enquête et les tableaux avec les résultats finaux.

Les Citadines les plus fiables

On pourrait s'y attendre, mais dans le segment des Citadines, ce sont les marques orientales qui dominent, et en particulier les japonaises : en tête de liste (avec cinq étoiles et le badge de "marque la plus fiable") on trouve Toyota, suivie sur le podium par Mitsubishi et Honda. Viennent ensuite Suzuki, Kia, Hyundai et Mazda, cette dernière avec cinq étoiles, mais sans la mention "marque la plus fiable".

La première européenne du classement est Dacia (8e place), suivie de près par la première allemande Volkswagen. Pour trouver une voiture italienne, il faut descendre dans le classement, mais pas trop loin non plus. Lancia parvient néanmoins à conserver ses cinq étoiles et se trouve à la 22e place, directement au-dessus de Mercedes. Juste en dessous se trouvent Fiat (24e) et Alfa Romeo (25e), qui n'obtiennent cependant pas cinq étoiles et s'arrêtent à quatre.

Les 25 marques les plus fiables - Citadines Toyota Mitsubishi Honda Suzuki Kia Hyundai Mazda Dacia Volkswagen Nissan Skoda Seat BMW Citroën Peugeot Smart Renault Ford Audi MINI Opel Lancia Mercedes-Benz Fiat Alfa Romeo

Les voitures familiales les plus fiables

La "voiture familiale" est la catégorie qui comprend le segment C et le segment D, les SUV ne sont pas considérés ici et ont leur propre section (ci-dessous).

Et là aussi, l'Est l'emporte : les deux seules marques à avoir cinq étoiles et le badge "marque la plus fiable" sont les japonaises Lexus et Toyota, tandis que Mitsubishi - la troisième du classement - n'a "que" cinq étoiles. Ils sont suivis de près par les coréens Hyundai et Kia.

En sixième position, on trouve Seat, le premier Européen de la liste, suivi à nouveau par les Japonais Mazda et Honda. Le premier Italien de ce segment est Fiat, à la 14e place, tandis que le dernier de la section cinq étoiles est Volvo, en 18e position. Il est suivi par Audi qui est le premier à avoir quatre étoiles. La catégorie des quatre étoiles se termine avec Tesla (26e), laissant Alfa Romeo (27e) et Lancia (28e) ouvrir la section des trois étoiles.

Les 28 marques les plus fiables - Familiales Lexus Toyota Mitsubishi Hyundai Kia Seat Mazda Honda Skoda Nissan Dacia DS Automobiles Ford Fiat Mercedes-Benz BMW Volkswagen Volvo Audi Peugeot Citroën Jaguar Renault MINI Opel Tesla Alfa Romeo Lancia

Les SUV les plus fiables

Dans la section SUV, les choses sont différentes des deux tableaux précédents : avec cinq étoiles et plus, deux marques japonaises sont toujours en tête du classement, à savoir Lexus et Subaru, mais pour la première fois, un Européen monte sur le podium en troisième position : Porsche.

Cependant, le constructeur de Stuttgart se fond dans un moule totalement oriental, puisqu'il est suivi par Toyota, Mitsubishi et Kia - ce dernier complétant les cinq étoiles.

La première place dans la section standard cinq étoiles revient à Seat, suivie de Citroën, Suzuki, Skoda et Ssangyong. Ici aussi, c'est Volvo, en 27e position, qui est le dauphin du segment des cinq étoiles.

Le premier Italien est Alfa Romeo, qui avec sa 28ème place est aussi le premier à avoir quatre étoiles, suivi de Jeep, Jaguar et Land Rover. La 32e place de Fiat en fait la première marque dans la catégorie des trois étoiles.

Les 32 marques les plus fiables - SUV Lexus Subaru Porsche Toyota Mitsubishi Kia Seat Citroën Suzuki Skoda SsangYong Mazda Honda Hyundai Volkswagen Renault Opel Dacia Mercedes-Benz Audi Ford MINI DS Automobiles BMW Peugeot Nissan Volvo Alfa Romeo Jeep Jaguar Land Rover Fiat

Combien coûte l'entretien par an ?

Comme indiqué plus haut, parmi les principaux paramètres de comparaison de l'enquête figurent la fréquence des visites à l'atelier, ainsi que la quantité et la gravité des défauts constatés. La fréquence d'intervention la plus élevée concerne la partie électronique des véhicules, suivie par les freins et, sur la dernière marche du podium, les problèmes de combustion du moteur.

Il était donc logique d'extrapoler également un chiffre sur la marque la moins chère en termes d'entretien dans les garages agréés, afin de prendre en compte non seulement la fiabilité mais aussi le coût moyen, s'il y en a un, qui est encouru chaque année pour maintenir la voiture "en forme". Au bas de cette page, vous trouverez un tableau complet, et ci-dessous un petit aperçu :

Naturellement, les marques de luxe sont celles dont les dépenses sur douze mois sont les plus élevées, avec une moyenne de 400 € ou plus par an pour Land Rover, Mercedes, Audi et Volvo.

ou plus par an pour Land Rover, Mercedes, Audi et Volvo. Il tombe à 300 € pour des marques telles que Lexus, Alfa Romeo, BMW, Jeep, Mazda, Mitsubishi et Volkswagen.

pour des marques telles que Lexus, Alfa Romeo, BMW, Jeep, Mazda, Mitsubishi et Volkswagen. Les meilleures performances avec les coûts d'entretien les plus bas sont Lancia avec 200 €, Suzuki avec 225 € et Fiat avec 240 €.