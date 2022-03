Au sein de la large communauté Porsche dans le monde, le Porsche Club of America est sans doute le club le plus actif et qui entretient les liens les plus étroits avec la firme de Stuttgart. Le projet présenté aujourd'hui est l'œuvre du club américain, mais aussi de Porsche Classic. Les deux entités ont uni leurs forces pour présenter un modèle unique au monde : la Porsche 911 Classic Club Coupé.

D'après le Porsche Club of America, ce projet est né d'une conversation qui a eu lieu lors d'un dîner entre des membres de Porsche Classic et certains dirigeants du club en 2018. Le club s'est chargé d'acheter une Porsche 911 type 996 de 1998 comme base de restauration, puis le véhicule a ensuite été envoyé du côté de Zuffenhausen, où est basé Porsche Classic, pour débuter les premiers travaux.

Il y avait plusieurs idées de restauration, mais nos protagonistes n'ont plus en retenir qu'une seule, et force est de constater qu'elle était plutôt bonne compte tenu du résultat révélé aujourd'hui. L'idée était de construire une 996 basée sur la philosophie de la 997 Sport Classic, une édition limitée sortie en 2010. Un modèle qui n'a jamais été vendu aux États-Unis d'ailleurs.

Pour ce faire, le moteur et la transmission d'origine de la 996 ont été retirés afin d'y installer l'ensemble du groupe motopropulseur et la transmission d'une 996 GT3. Ainsi, nous retrouvons sous son capot un flat-six 3,6 litres développant la bagatelle de 385 chevaux et 385 Nm de couple. Porsche Classic a également ajouté quelques éléments du châssis et les freins de la GT3 afin d'avoir un ensemble cohérent.

Pour la partie esthétique, le Porsche Club of America et Porsche Classic se sont appuyés sur Grant Larson, le directeur des projets spéciaux chez Porsche et responsable de la conception de la 986 Boxster et de la Carrera GT à l'époque. Esthétiquement, nous retrouvons notamment l'emblématique becquet en queue de canard de la 911 Carrera RS 2.7 de 1973 et le toit à double bosse inspiré de la compétition.

Nous retrouvons également des jantes Fuchs de 18 pouces avec des détails couleur "Club Blau" qui font écho aux stickers présents sur la carrosserie et de la même couleur. À l'intérieur de la Porsche 911 Classic Club Coupé, il y a quelques inserts spécifiques, une sellerie gris anthracite et un système d'info-divertissement avec un écran tactile qui intègre Android Auto et Apple CarPlay.