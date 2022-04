Ferrari est contraint de rappeler 2222 véhicules en Chine. Cela concerne les Ferrari 458 italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB et 488 Spider. Ces modèles ont été importés dans l'Empire du Milieu entre mars 2010 et mars 2019. D'après l'agence Reuters, ces voitures auraient potentiellement un problème au niveau de leur système de freinage. Le rappel débutera officiellement le 30 mai 2022.

"La sécurité et le bien-être de nos clients sont notre priorité. Nous opérons selon des directives strictes en matière de sûreté et de sécurité afin de garantir que les bons systèmes et procédures sont en place à tout moment", a déclaré Ferrari dans un communiqué.

Un rappel mondial ?

Ce rappel fait suite à la campagne de rappel lancée le 23 octobre 2021 par la National Highway Traffic Safety Administration aux Etats-Unis sous le numéro 21V833000 (voir en fin d'article). Environ 9985 Ferrari devaient être contrôlées car du liquide de frein pouvait fuir du système.

Le constructeur au cheval cabré a enquêté sur cette affaire auprès de son fournisseur Bosch. D'après lui, le problème viendrait du bouchon de bocal purgeur de frein. Son dysfonctionnement crée un vide à l'intérieur du bocal de liquide de frein, ce qui entraîne dans certains cas une fuite de liquide.

Les clients chinois sont ou seront prochainement contactés par le constructeur afin de convenir d'un rendez-vous. Si vous possédez l'un des modèles cités et que vous pensez que votre Ferrari présente ce même défaut, il est préférable de contacter votre concession la plus proche pour avoir plus de détails sur la démarche à suivre.

Le témoignage d'un propriétaire

L'an passé, le propriétaire d'une Ferrari 488 Spider avait déposé une plainte auprès de l'agence fédérale chargée de la sécurité routière aux USA. Voici son message :