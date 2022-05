En avez-vous assez des plaques d'immatriculation avant qui gâchent l'esthétique de votre voiture ? Il est peut-être temps de déménager en Californie, car l'État propose désormais une alternative innovante aux plaques d'immatriculation avant en métal.

Au lieu de percer des trous dans votre pare-chocs avant ou d'ajouter un support en plastique, la Californie permettra aux résidents d'ajouter un autocollant de leur plaque d'immatriculation à l'avant de leur voiture. Cela signifie que les Californiens n'ont plus à s'inquiéter des plaques frontales laides qui ruinent le style de leur voiture.

Aux États-Unis d'Amérique, les règles relatives aux plaques d'immatriculation avant sont déterminées par les États eux-mêmes. Et sur les cinquante États américains, trente et un exigent l'utilisation d'une plaque d'immatriculation avant. Celle-là même qui ne s'intègre souvent pas bien au design de la voiture et vient gâcher les effets de style et parfois d'aérodynamisme voulus par les constructeurs. C'est particulièrement vrai pour les voitures de sport, dont la partie avant est généralement plus petite et dominée par les prises d'air.

La plaque avant californienne autocollante est en préparation depuis 2013, date à laquelle la Californie a publié le projet de loi sénatorial n° 806, qui chargeait le DMV californien d'explorer des alternatives à la plaque d'immatriculation avant. Le chapitre 569 du projet de loi stipule spécifiquement : "Ce projet de loi autoriserait le département à établir un programme pilote, qui doit être achevé au plus tard le 1er janvier 2017, afin d'évaluer l'utilisation d'alternatives aux autocollants, languettes, plaques d'immatriculation et cartes d'immatriculation, sous réserve de certaines exigences, et de rendre compte des résultats du programme pilote, comme spécifié, à la législature au plus tard le 1er juillet 2018."

Le Texas a exploré l'idée de supprimer les lois sur les plaques avant pour des véhicules spécifiques comme moyen d'équilibrer la loi sur les plaques avant pour les résidents.

Une entreprise de Huntington Beach, en Californie, appelée License Plate Wraps (LPW) a proposé l'idée d'un habillage de plaque d'immatriculation, qui a été testé sur 28 véhicules utilisés par la California Highway Patrol à partir de 2015. Après avoir passé le test initial, un programme pilote de wraps de plaques avant a été proposé aux résidents de Californie. Ce programme pilote a récemment été prolongé jusqu'en 2023.

Pour obtenir un habillage de plaque avant, les résidents californiens doivent simplement se rendre sur le site Web de LPW et soumettre les informations relatives à leur plaque d'immatriculation. Les clients peuvent choisir parmi 8 modèles de plaques d'immatriculation différents qui comprennent des motifs uniques ainsi que des désignations importantes comme une plaque d'immatriculation pour handicapés.

Grâce à ce projet unique, les Californiens peuvent se débarrasser d'une partie du coût et de la chirurgie invasive synonymes de plaques d'immatriculation frontales, tout en restant en conformité avec le code de la route californien. À voir si ce nouveau projet s'étendra à d'autres États qui exigent des plaques frontales...voire même inspirera le Vieux Continent ?