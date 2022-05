Avec l'électrification galopante de toutes les couches de l'automobile, comment vont évoluer les voitures ? Mercedes-AMG nous donne un premier aperçu avec son concept Mercedes-AMG Vision qui préfigure le style et le design d'un éventuel modèle de production à venir en 2025.

Aussi extrême dans sa forme que dans son aérodynamisme, le prototype s'inspire des monoplaces de Formule 1 et semble faire évoluer les lignes de base de l'EQXX, la voiture électrique à l'autonomie de 1000 km.

À première vue, le lien entre l'AMG Vision et l'EQXX est assez évident. Le capot très court, les côtés nets et l'arrière sans fin ne sont que quelques-uns des éléments communs avec le prototype super aérodynamique dont le Cx est de 0,17. Le concept sportif a toutefois une personnalité bien à lui, comme en témoignent la grande calandre "Panamerica" éclairée et les phares à LED qui rappellent la forme en étoile de Mercedes.

L'empattement très long avec des inserts verts (également un hommage aux monoplaces) unit stylistiquement les roues de la livrée dérivée de la Formule 1, tandis que les fenêtres sont teintées dans la même couleur Alubeam Silver que la carrosserie.

À l'arrière, on découvre un spoiler actif et six feux à LED intégrés dans un diffuseur noir brillant qui ressemble à autant de sorties d'échappement. De quoi satisfaire les nostalgiques du thermique ? En revanche Mercedes n'a pas publié de clichés de l'intérieur.

La société n'a pas non plus révélé de données officielles sur la motorisation, mais a laissé entendre que les unités installées (un groupe motopropulseur électrique avant et un arrière fabriqués par YASA, une société appartenant à la marque allemande) délivrent "beaucoup plus de puissance que les moteurs électriques ordinaires".

Il n'en reste pas moins que le Vision AMG Concept est basé sur une plateforme dédiée, à savoir l'AMG.EA, et qu'une grande partie de ses composants ont été créés de toutes pièces. De plus, selon le PDG de Mercedes-AMG, Philipp Scheimer, la voiture préfigure effectivement un modèle de production :

"Avec cette étude de conception, nous voulons donner un premier aperçu de la manière dont nous allons transférer l'ADN AMG dans notre avenir électrique à partir de 2025."

Nous verrons donc ce que Mercedes nous réserve dans les années à venir.