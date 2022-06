L'eau et les voitures ne font pas bon ménage. Ou alors il faut avoir une voiture amphibie ou un véhicule à quatre roues motrices, surélevé, avec une grande garde au sol. Mais même dans ce cas, la navigation dans une rue inondée est extrêmement dangereuse, car on ne sait pas quels obstacles ou pièges peuvent se cacher sous l'eau.

Pourtant, l'exemple que nous allons vous montrer aujourd'hui nous montre tout le contraire. Mais avant d'en tirer des conclusions hatives, sachez que cet article aurait pu s'appeler : "n'essayez pas ça chez vous !".

Le conducteur de cette Chevrolet Corvette C8 n'a visiblement pas peur, lui, de l'eau. Et pas peur pour sa voiture non plus. Mais le pire, c'est qu'il ait réussi sa tentative ! Le lieu exact de cette conduite audacieuse est inconnu, mais elle se déroule quelque part autour de Miami, en Floride. La partie sud de l'État a été durement frappée par une tempête tropicale le week-end dernier, avec des pluies diluviennes. Cette vidéo a été publiée sur Instagram par Luis Leyva (@superstrong26), et elle parle d'elle-même.

Nous ne savons pas quelle profondeur exacte d'eau il y a dans cette rue particulière, mais nous savons qu'il y a plus de Corvette sous l'eau qu'au-dessus. La vidéo commence avec la Chevy déjà au milieu de la rue, son capot et ses phares complètement submergés. Les vagues se brisent sur le pare-brise. Des gerbes d'eau sortent des pots d'échappement de chaque côté. La musique de la vidéo nous empêche d'entendre la voiture, mais elle continue et pousse littéralement une vague d'étrave sur la rue avant de revenir sur la terre ferme. Apparemment sans dommage.

Et on a bien dit "apparemment". Regardez attentivement la voiture et vous verrez de l'eau s'écouler à la base de la porte du passager. Cela suggère qu'il y a pas mal d'eau à l'intérieur, et vous savez que ces grandes prises d'air sur les côtés ont absorbé toutes sortes d'eau. Oui, la vidéo se termine par le départ de la voiture, mais il est difficile de dire si elle a réellement pu rouler après. Et qui sait quel genre de problèmes pourraient surgir à l'avenir.

Quoi qu'il en soit, ne tentez surtout pas de faire la même chose dans des rues inondées. Même si vous vous en sortez, il peut y avoir des conséquences à long terme qui peuvent ruiner votre voiture.