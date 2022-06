Les semaines se suivent, et les prix des carburants ne semblent pas prêts à redescendre... Et chaque lundi après-midi, un simple coup d'oeil aux chiffres publiés par le Ministère de la Transition écologique permet suffit à constater à quel point l'essence comme le diesel sont toujours au plus haut.

Ces chiffres publiés sont ceux des prix moyens, par carburant, constatés la semaine précédente dans les stations-service à travers la France. Et pour la période du 4 au 10 juin 2022, c'est de nouveau une hausse qui a été constatée. Notamment en ce qui concerne le gazole.

Le litre de gazole a en effet repassé la barre des 2 € le litre et s'est vendu la semaine passée en moyenne à 2,0694 € le litre, soit une hausse de 11 centimes par litre par rapport à la semaine précédente. C'est son niveau le plus haut depuis mars 2022. Et tout ça avec la ristourne du gouvernement de 18 centimes par litre, laquelle a été prolongée jusqu'à la fin de l'été minimum.

De son côté, l'essence est un tout petit peu plus haute que le gazole, avec un prix pour le SP95-E10 qui est de 2,096 € le litre en moyenne en France. La hausse est bien moindre que celle du diesel par rapport à la semaine précédente puisqu'elle est de 3 centimes, mais c'est quand même un record. De son côté, le SP98 grimpe lui à 2,20 € le litre en moyenne.