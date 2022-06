Après le Tonale, Alfa Romeo commercialisera un crossover plus petit. Son nom n'a pas été confirmé, mais nous l'appellerons Brennero jusqu'à ce que sa dénomination officielle soit connue. Ce "petit" SUV donc sera décisif pour la marque italienne, car il sera proposé en version 100 % électrique et ouvrira la porte à toute une génération de voitures à piles. En effet, Alfa Romeo a déclaré devenir une marque électrique dès 2027.

Nous ne savons pas encore quel style adoptera le Brennero, mais notre illustrateur a tenté de l'imaginer. Ce crossover pourrait être différent du Tonale, car pour le dessiner, Alejandro Mesonero-Romanos (responsable du design Alfa Romeo depuis juin 2021) est parti d'une feuille blanche, contrairement au Tonale dont le style avait déjà été finalisé à son arrivée chez le constructeur.

Son style devra être cohérent avec le restant de la gamme, voilà pourquoi l'illustrateur l'a équipé de feux avant inspirés du Tonale et installé cette grille de calandre. Ce crossover devrait mesurer entre 4,2 et 4,3 mètres et se positionnera à cheval entre le segment B et C.

L'Alfa Romeo Brennero sera assemblée dans l'usine de Tychy, en Pologne, en compagnie de ses cousins des marques Fiat et Jeep. Le petit frère au Tonale partagera avec eux la plateforme CMP signée PSA et utilisée par les Peugeot 2008, Opel Mokka et DS 3 Crossback. Comme indiqué en début d'article, ce sera probablement la première offre 100 % électrique de la marque au Biscione. On murmure que le Brennero sera disponible avec des motorisations thermiques et en version électrique.

Nous pensons ainsi que le Brennero accueillera les moteurs 1.2 PureTech et 1.5 BlueHDi avec des puissances supérieures à celles de ses cousins. Quant à la version électrique, elle pourrait offrir davantage de puissance que le Peugeot e-2008 et ses 136 ch. Alfa Romeo doit rester fidèle à sa tradition et offrir une puissance suffisante pour satisfaire ses défenseurs. Il doit aussi montrer les crocs face à Mini qui prépare lui aussi un crossover électrique positionné sous le Countryman.

Le Brennero devrait être présenté et disponible l'an prochain seulement avec des moteurs thermiques. La version à piles attendra jusqu'en 2024. D'ici là, le fabricant italien mettra certainement sur la route les prototypes de son nouveau modèle, nous en reparlerons donc lors de ces occasions.