Ces derniers jours, une courte vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un homme s'accrocher tant bien que mal à la portière d'une Bugatti Chiron pour ne pas tomber dans l'eau. Cet homme, c'est Christoph Zitzmann, PDG de la société Goluxury AG et d'Auto Zitzmann GmbH.

Il participait dernièrement à l'évènement Go Luxury Summer Tour 2022 avec sa Bugatti Chiron qui se déroulait du 5 au 11 juin entre Ibiza et Monaco. L'entrepreneur allemand aux 22 100 abonnés sur Instagram s'est donné en spectacle pour accroitre sa notoriété, et cela semble plutôt bien fonctionner car la vidéo tournée par un passant a été partagée des milliers de fois.

L'entrepreneur est resté agrippé à la portière de sa Bugatti Chiron quelques secondes dans le vide avant de retrouver la terre ferme. À première vue, cette scène semble accidentelle, mais c'est mal connaître Christoph Zitzmann.

Sur son compte Instagram, il a publié en juin 2021 une vidéo dans laquelle on le voit faire des tractions tout en étant suspendu à la portière de sa Rolls-Royce. L'exercice de musculation sur une voiture de luxe (que l'on réalise généralement avec une barre) semble être sa marque de fabrique. Ni les charnières de la Rolls-Royce ni celles de la Bugatti Chiron ne semblent avoir souffert. Elles sont restées bien en place et n'ont pas lâché malgré la force anormale exercée.

Zitzmann sait faire le show, son compte Instagram est rempli d'images et de vidéos quelque peu étranges que l'on vous laisse le soin de découvrir. Sa vidéo avec la Chiron lui a peut-être permis de trouver un nouveau créneau pour devenir viral, nous ne sommes donc pas à l'abri de le voir à l'oeuvre une nouvelle fois.