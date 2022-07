Nous sommes dans les années 80 et la Citroën AX n'est pas encore sur le marché. C'est en 1986 que la citadine de la marque aux chevrons est présentée au Mondial de l'automobile de Paris. Inaugurée par François Mitterrand, la 73e édition du salon de Paris était l'occasion parfaite pour les constructeurs automobiles de lancer leurs nouveaux modèles. Audi s'y est déplacé avec son Audi 80, Porsche a présenté sa 928 S4 et Volvo a exposé sa 840 Coupé dessinée par Bertone.

Citroën devait se démarquer et attirer les foules sur son stand. Pour l'aider, le constructeur français a conçu et exposé un concept quelque peu atypique. Il s'agit d'une Citroën AX Cabriolet que le constructeur français a baptisée Xanthia. Ce concept a d'ailleurs le même avant que la "voiture économique"(i.e. AX) comme la décrivaient les journalistes de l'époque.

En revanche, à partir du montant A, tout change. La Xanthia a un toit ouvert et son pare-brise et ses fenêtres sont coupés. À première vue, elle ne peut transporter que deux personnes, mais les ingénieurs ont pris la peine d'ajouter deux sièges cachés sous l'arceau arrière.

Ce concept devait donner une image plus jeune et plus sportive à la Citroën AX. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que sa carrosserie a été peinte en rouge et que son intérieur a été recouvert de cuir rouge. Pour séduire les amateurs de voiture de sport, Citroën a assombri les feux arrière et placé par-dessus un béquet noir allant d'un feu à l'autre. La partie basse du concept est peinte en gris, et deux canules d'échappement de forme carrée ont été placées à travers le bouclier arrière.

La Citroën Xanthia sommeille depuis au Conservatoire Citroën. Elle est sortie en 2014 à l'occasion du Salon Retromobile afin que ceux qui n'ont pas eu la chance de la découvrir en 1986 puissent l'approcher de nouveau.

Sa fiche technique mentionne une longueur de 3,95 m, une largeur de 1,63 m et une hauteur de 1,13 m. Ce concept roulant est équipé d'un moteur essence 4 cylindres en ligne de 1360 cm3 développant la puissance de 70 ch à 5600 tr/min. Il est doté d'une transmission manuelle à cinq rapports et d'amortisseurs hydrauliques.

Basé sur la plateforme de l'AX, ce concept mettait également l'accent sur le confort avec des sièges électriques à mémoire, et même un ordinateur de bord ainsi qu'un indicateur de pression et de température des pneus. Les amoureux de Citroën apprécieront également le combiné tiré de la BX et une "chaîne haute-fidélité".