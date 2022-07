Ça y est, les vacances scolaires d'été 2022 commencent officiellement ! Ce week-end du vendredi 8 au dimanche 10 juillet est celui des premiers départs en vacances... avec toutes les difficultés que cela implique sur les routes. Et Bison Futé de voir ROUGE et même NOIR sur les routes les jours à venir !

Le gros des transhumances touristiques estivales aura lieu en direction du sud et des régions côtières, en particulier vendredi et samedi. Voici les conseils de Bison Futé à suivre pour ne pas passer une première journée de vacances dans le stress des bouchons !

Vendredi 8 juillet : ORANGE et ROUGE

Pour le vendredi 8 juillet 2022, Bison Futé voit ORANGE sur l'ensemble de la France, et plus spécifiquement ROUGE en Île-de-France et en Auverge-Rhône-Alpes. La circulation sera très difficile dans ces deux régions dès la fin de matinée. Des difficultés qui se renforceront au fur et à mesure de la journée.

Bison Futé conseille de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 12h. Il est également conseillé d'éviter l'autoroute A1 entre Paris et Senlis de 17h à 20h, l'A10 entre Orléans et Tours de 15h à 19h, l'A7 entre Lyon et Orange de 16h à 21h et entre Salon-de-Provence et Marseille de 15h à 20h, ainsi que l'A62 entre Bordeaux et Toulouse de 16h à 20h.

Vendredi 8 juillet dans le sens des retours

Le vendredi 8 juillet est prévu VERT sur l'ensemble de la France dans le sens des retours, et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'Arc méditerranéen.

Samedi 9 juillet : ROUGE et NOIR

La journée de samedi 9 juillet 2022 sera la plus dure du week-end, partout en France (ROUGE), et en particulier sur l'A7 dans la vallée du Rhône (NOIR en Auvergne-Rhône-Alpes).

Dès le début de matinée, la circulation sera très dense en Île-de-France en direction des barrières de péages des autoroutes A6 et A10. Bison Futé conseille de quitter ou de traverser l'Île-de-France après 16h. Dans la mesure du possible, éviter l'A10 à hauteur du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines de 7h à 12h, et entre Orléans et Tours de 12h à 15h.

Il est conseillé d'éviter l'autoroute A11 entre Paris et Le Mans de 11h à 15h et entre Le Mans et Angers de 11h à 13h, l'A84 entre Caen et Rennes de 12 à 16h, l'A63 entre Bordeaux et Bayonne de 11h à 13h, l'A20 entre Limodes et Brives-la-Gaillarde de 15h à 18h, l'A7 entre Lyon et Orange de 7 à 21h et entre Salon-de-Provence et Marseille de 10 à 21h, l'A62 entre Agen et Toulouse de 11 à 14h, l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 10 à 14h et l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) entre 15 et 18h (attente de plus de 30 minutes).

Samedi 9 juillet dans le sens des retours

Côté retours, ce samedi 9 juillet est prévu VERT sur l'ensemble de la France, et ORANGE en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'Arc méditerranéen.

Dimanche 10 juillet : VERT et ORANGE

Bison Futé hisse le drapeau VERT sur l'ensemble du territoire pour le dimanche 10 juillet 2022, à une exception près : la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Arc méditerranéen, encore eux, qui sont en ORANGE.

Bison Futé conseille ainsi dans la mesure du possible d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 15 à 19h, l'A62 entre Agen et Toulouse de 17 à 21h, et l'A61 entre Toulouse et Narbonne de 17 à 20h.

Dimanche 10 juillet dans le sens des retours

Dans le sens des retours, aucune difficulté particulière à signaler pour la journée de dimanche : c'est VERT dans toute la France !