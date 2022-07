L'espace d'un instant, en août 2021, Lamborghini a touché le cœur des passionnés d'automobile du monde entier et les a fait s'emballer. La marque italienne a diffusé une vidéo teaser annonçant une nouvelle Countach de manière totalement inattendue. Puis quelques jours plus tard, elle l'a révélée dans son intégralité. Il ne s'agit pas d'un concept-car ou d'un rendu fantaisiste, mais d'une véritable voiture de série commercialisée en 2022.

Nous sommes maintenant à mi-chemin de 2022, et les livraisons de la Countach LPI 800-4 ont débuté. Lamborghini s'est récemment rendu au Japon avec sa supercar, marquant sa première apparition au pays du Soleil-Levant.

Des invités triés sur le volet ont été convié à un évènement de lancement où une Countach rouge de nouvelle génération a été rejointe par son aînée, un modèle du 25e anniversaire datant de 1989, qui a également un look fantastique en rouge. Lamborghini ne nous dit pas quelle est la nuance exacte de rouge appliquée au nouveau modèle - plus de 30 couleurs incorporant des teintes nouvelles et anciennes sont disponibles pour les acheteurs - mais la Countach classique porte son manteau de rouge Siviglia mieux que jamais.

Galerie: Lamborghini Countach LPI 800-4 rouge au Japon

9 Photos

"Nous sommes ravis de présenter la Countach LPI 800-4 ainsi que la Countach 25e anniversaire de 1989 à nos amis des médias au Japon", a déclaré Francesco Scardaoni, directeur régional Asie-Pacifique de Lamborghini. "La Countach est l'un des modèles Lamborghini les plus populaires depuis qu'elle a été présentée au monde il y a cinq décennies. Alors que nous commençons les premières livraisons de la Countach LPI 800-4 à nos propriétaires avisés au Japon, nous pouvons nous attendre à ce que la Countach continue à faire tourner de nombreuses têtes lorsqu'elle sera sur les routes japonaises comme elle l'a fait au cours des cinquante dernières années."

La supercar est désormais officiellement au Japon, mais vous ne la verrez pas chez un concessionnaire avec le prix affiché à côté. D'ailleurs, vous ne verrez pas de prix sur les Countach neuves, quel que soit le lieu. Lamborghini n'en a produit que 112 et chacune d'entre elles a été vendue il y a longtemps. Et avec un moteur V12 hybride générant 800 chevaux (599 kilowatts) envoyés aux quatre roues, elle est certainement aussi rapide qu'elle en a l'air.

D'ailleurs, pour rappel, Lamborghini avait précisé que la plupart des acheteurs de la nouvelle Countach avaient déjà l'ancienne dans leur garage !