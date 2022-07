On le sait, le monde des voitures de luxe et celui de la haute horlogerie sont très proches. Et ils ne s'arrêtent pas aux opérations de co-branding et aux collaborations entre marques célèbres, comme la Chiron de Jacob & Co. d'un million de dollars que Cristiano Ronaldo a assortie à sa Bugatti Chiron.

Il existe encore aujourd'hui des horloges analogiques exclusives pour voitures, soit directement au catalogue, soit par demande personnalisée, qui complètent dignement l'exclusivité d'un tableau de bord raffiné tel que ceux de Rolls-Royce, Bentley ou Maserati, pour n'en citer que quelques-uns.

Sur le Bentayga, une montre qui coûte plus cher qu'une Ferrari Roma

Ces incroyables et précieuses pièces d'horlogerie aux cadrans et aiguilles classiques, dans certains cas à mouvement mécanique, sont serties dans le tableau de bord de voitures extra-luxueuses et peuvent coûter encore plus cher que la voiture qui les abrite, comme dans le cas de la Bentley Mulliner Tourbillon pour le Bentayga, qui a fait sensation en 2015 avec un prix d'environ 210 000 euros. En bref, un prix supérieur à celui d'une Ferrari Roma neuve.

Montre Breitling "Tourbillon" pour Bentley

L'étonnante Breitling intégrée ppliquée au tableau de bord du Bentayga était en fait une véritable pièce de haute horlogerie dotée de plusieurs complications intéressantes, dont le tourbillon, le mécanisme de balancier rotatif qui compense les différentes positions de la montre pour assurer une précision de marche maximale.

Bentley Bentayga Mulliner

Plus précisément, le garde-temps produit par la société suisse Breitling pour le département des demandes spéciales Mulliner de Bentley, est à remontage automatique et un mécanisme rotatif spécial déplace la montre pour la maintenir remontée, car cela ne peut se faire avec le mouvement naturel du poignet ou de la poche. Les diamants qui remplacent les index complètent l'exclusivité de cette montre, qui peut être commandée avec un boîtier en or jaune ou rose et un cadran en nacre ou en ébène.

Le seul défaut : on ne peut pas sortir cette horloge/montre de la voiture pour la mettre au poignet.

Deux pièces uniques d'une valeur de 300 000 euros pour la Rolls-Royce Boat Tail

Encore plus exclusive et détentrice probable du titre de montre de voiture la plus précieuse et la plus chère du monde, la Bovet Boat Tail a été fabriquée en deux pièces légèrement différentes pour s'adapter au tableau de bord de la première Rolls-Royce Boat Tail construite.

Produites par l'horloger suisse Bovet 1822, ces deux pièces uniques avec mouvement mécanique et tourbillon ont également la particularité de pouvoir être utilisées comme réveil de table grâce au support fourni, comme montre-bracelet ou comme montre de poche.

Le prix des deux montres Bovet Boat Tail n'a jamais été annoncé officiellement, mais au vu des tarifs d'autres modèles tout aussi exclusifs de l'atelier genevois, on peut estimer un chiffre supérieur à 300 000 euros pour chacune des deux pièces. Un tel prix, aussi astronomique soit-il, qui reste une broutille comparé au coût de la Rolls-Royce Boat Tail qui, avec plus de 25 millions d'euros, est la voiture moderne la plus chère de tous les temps.

Des Breitling à partir de 5000 euros dans les Bentley

Dans le créneau de niche des montres analogiques et mécaniques pour voitures, qui ont aujourd'hui disparues même chez des marques prestigieuses comme Mercedes et Maserati, le sommet de l'offre reste les modèles des marques Bentley et Rolls-Royce, toutes deux prêtes à installer des garde-temps de luxe dans leur tableau de bord.

En particulier, Bentley, grâce à son partenariat avec Breitling actif jusqu'en 2021, a proposé en option une série de montres de tableau de bord particulièrement précieuses, à commencer par la Continental GT de 2003. Les plus hauts sommets de l'exclusivité ont toutefois été atteints avec le Bentayga et sa montre Breitling avec cadran en nacre et index en diamant, qui coûte environ 5000 €.

Bentley Flying Spur 2022, la montre dans le tableau de bord

Chez Rolls-Royce, des matériaux précieux et une finition extra-luxe

Analogiques, mais dotées d'un mouvement à quartz, les petites horloges de bord des nouveaux modèles Rolls-Royce misent sur le style, les couleurs et les matériaux précieux utilisés dans les cadrans et la base du boîtier.

Horloge Rolls-Royce Horloge Thommen pour Rolls-Royce Phantom Coupé Aviator Collection

Les Cullinan, Ghost et Phantom, mais aussi les Wraith et Dawn, peuvent avoir des horloges personnalisées sur le tableau de bord en fonction du thème de finition de la voiture, avec des détails en or, en platine ou en travail exclusif. L'une des rares exceptions d'une horloge de tableau de bord Rolls-Royce avec un mouvement mécanique était le chronographe Thommen pour la collection très spéciale Phantom Coupé Aviator de 2012.

Montre Rolls-Royce

Tourbillon de près de 200 000 euros pour la Bugatti 16 C Galibier

Autre exemple de montre automobile mais vraiment unique cette fois-ci, celui de la Bugatti 16 C Galibier, un concept de 2009 qui était équipé d'un Tourbillon Bugatti Parmigiani Fleurier, une pièce unique à garder sur le tableau de bord ou au poignet.

Horloge Parmigiani Fleurier pour la Bugatti 16 C Galibier Intérieur de la Bugatti 16 C Galibier

Le prix de ce garde-temps suisse fabriqué à la main n'a jamais été révélé, mais compte tenu de la valeur de la voiture, qui est d'environ 1,4 million d'euros, on peut estimer un prix d'environ 200 000 euros.

Bugatti 16 C Galibier

IWC pour Mercedes, la tradition ovale de Maserati et autres

Il ne faut pas non plus oublier le partenariat entre Mercedes et la société suisse IWC, qui a débuté en 2004 et a permis d'avoir des horloges analogiques sur le tableau de bord de la Classe S, également dans les versions AMG et Mercedes-Maybach, cabriolet et coupé.

Horloge IWC pour Mercedes Horloge Maserati

Le cadran analogique classique se retrouve alors sur toutes les Maserati d'aujourd'hui, ovale selon la tradition ou rond sur le Grecale, mais ces dernières années, il a également été adopté par Lexus, Chrysler, Lancia, Infiniti, Porsche, Jaguar, Audi, Bugatti et Volkswagen.

Horloge dans Porsche Taycan Horloge dans Lancia

Pour la Bugatti Royale historique, une Breguet de 76 000 €

Enfin, remontons un peu dans le passé. L'histoire de l'automobile nous enseigne que les montres ultra-précieuses et spéciales ne sont pas une nouveauté, et la preuve en est le chronographe Breguet de 1932 installé à bord de la Bugatti Type 41 Royale, la reine des voitures des années 30.

Chronographe Breguet 1932 pour la Bugatti Type 41 Royale Bugatti Type 41 Royale

L'une des neuf pièces fabriquées a été rachetée aux enchères par Breguet lui-même pour son musée et a coûté 76 000 euros.