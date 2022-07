Les amis, nous comprenons tous la tentation de la vitesse lorsque l'on a un peu de puissance sous le pied droit. Mais aller presque trois fois plus vite que la limite de vitesse autorisée ? Ce n'est évidemment pas raisonnable. Et sûrement très dangereux.

Et dans le cas de ce conducteur de Lamborghini Aventador, ces quelques instants d'accélération ont coûté cher. Heureusement, cette erreur de jugement n'a pas entraîné d'accident ni de blessures.

La police régionale de York a partagé cet incident sur Twitter. Située au Canada au nord de Toronto, la région de York a été créée en 1970 et les forces de l'ordre ne plaisantent pas avec les excès de vitesse. Et où que ce soit dans le monde, rouler à 170 km/h dans une zone de 60 km/h est forcément réprimé. On le répète, mais c'est près de trois fois la limite affichée. Et apparemment, ce tronçon de route particulier connaît également le plus grand nombre d'accidents de la région.

Le conducteur a évidemment été arrêté, mais le message ne mentionne pas de peine de prison ou d'amende. Le conducteur s'est vu infliger une suspension de permis de 30 jours et une dépanneuse a pris la Lamborghini pour l'emmener à la fourrière. Cependant, la voiture sera rendue au conducteur après 15 jours. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une confiscation permanente comme celle de la Corvette Z06 récemment saisie par le bureau d'un shérif en Floride.

À en juger par la litanie de commentaires qui ont suivi, une suspension de permis de 30 jours et une mise en fourrière de 15 jours semblent être une punition légère pour de nombreuses personnes. Plusieurs commentateurs ont suggéré une suspension de permis plus longue avec soit une confiscation permanente de l'Aventador, soit sa destruction complète.

Le tweet offre évidemment des informations limitées concernant le délit ; il semble que le conducteur se soit au moins arrêté sans avoit tenté de s'échapper. Avec un V12 développant environ 700 chevaux (plus dans certaines versions), la voiture n'a besoin que de quelques secondes pour atteindre 170 km/h. Et bien plus encore. Mais c'est interdit pratiquement partout. Sauf sur circuit ou sur autoroute allemande (attention tout de même à ne pas dépasser les 400 km/h !).

Il faut évidemment toujours garder la tête froide et ne pas se laisser griser par la vitesse. Et n'oubliez pas que quelques secondes de bonheur peuvent vous faire perdre votre permis, votre voiture, mais aussi et surtout votre vie ou celle de quelqu'un d'autre !