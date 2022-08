Vous êtes à la recherche de l'un des véhicules tout-terrain les plus performants au monde ? Dans ce cas, vous devriez découvrir le Ripsaw, un véhicule tout-terrain testé par l'armée qui a la robustesse d'un tank et l'agilité d'une supercar. Le Ripsaw est le véhicule tout-terrain à chenilles par excellence, non seulement facile à conduire, mais aussi impossible à mettre en défaut.

Si vous êtes un fan de Fast and Furious, il est fort probable que vous connaissiez déjà le Ripsaw. Il a été présenté dans le film Fast and Furious 8, où ses performances tout-terrain ont été montrées sur grand écran. Avant d'être une star de cinéma, le Ripsaw a été utilisé dans l'armée où il a été perfectionné pour devenir une machine de combat fiable.

Le Ripsaw a fait ses débuts au Salon de l'auto de Dallas, TX, en 2001, où il a immédiatement attiré l'attention de l'armée américaine. L'armée a travaillé avec les inventeurs du Ripsaw, Howe & Howe Technologies, pour déployer un prototype MS-1 en Irak au début des années 2000. L'armée a testé le Ripsaw comme un petit véhicule blindé télécommandé qui peut être personnalisé pour s'adapter à une multitude de rôles militaires.

Plus récemment, Howe & Howe Technologies a lancé le Ripsaw M5 pour un usage militaire en 2020. L'armée teste actuellement quatre prototypes en tant que Robotic Combat Vehicle-Medium (RCV-M). Ces prototypes sont équipés de missiles antichars, d'un canon de 30 mm et d'un blindage complet.

Pour les civils, Howe & Howe Technologies offre à ses clients la possibilité d'acheter une version véhicule de tourisme du Ripsaw F4. Il n'y a aucune limite au nombre de personnalisations que les clients peuvent apporter à leur Ripsaw, qui peut accueillir quatre personnes. Le Ripsaw F4 peut atteindre une vitesse de 55 mph et offre une garde au sol de 20 pouces. Avec un rayon de braquage de seulement 2,5 m, cette bête tout-terrain très maniable est parfaite pour les sentiers étroits.

Le prix de départ du Ripsaw F4 est de 500 000 dollars, ce qui peut sembler un peu élevé, mais ses performances impressionnantes semblent en valoir la peine.