Il existe de nombreuses sociétés de tuning qui se concentrent sur la modification des véhicules de performance et de luxe, mais il n'y en a pas beaucoup qui travaillent sur les fourgonnettes.

Vansports est l'une de ces sociétés qui se concentre presque entièrement sur les vans, offrant des améliorations de style, tout-terrain et autres améliorations spéciales. L'un des derniers projets de Vansports présente des améliorations visuelles et matérielles pour le Mercedes-Benz Vito.

Le Vito est l'un de ces modèles dont nous ne parlons pas beaucoup - après tout, il y a tellement d'autres produits Mercedes qui sont bien plus attrayants et intéressants pour notre public. Mais si vous possédez un Vito et que vous souhaitez lui donner un look plus aventureux, Vansports a la réponse avec son dernier kit. Appelé Geotrek Edition, le modèle est basé sur un Vito diesel à transmission intégrale.

Galerie: Mercedes-Benz Vito by Vansports

18 Photos

Vous devriez être en mesure de reconnaître immédiatement certaines des modifications. La suspension, par exemple, est désormais équipée d'un nouveau jeu de ressorts et d'amortisseurs tout-terrain spéciaux. Les jantes de 18 pouces en bronze mat ou en noir mat (comme sur les photos) sont chaussées de pneus tout-terrain 235/55 General Grabber. Des panneaux de protection anti-encastrement à l'avant et à l'arrière assurent une meilleure protection du moteur et des autres composants lors des trajets hors route.

Malheureusement, Sportsvan ne fournit pas de photos de l'intérieur, mais le communiqué de presse officiel nous apprend qu'il s'agit en fait d'un camping-car. La firme allemande promet "une expérience de camping confortable et agréable tout au long de l'année" grâce au toit relevable et à un espace de vie entièrement équipé. Le van est équipé de tout ce dont vous avez besoin pour vivre hors réseau, y compris un chauffage stationnaire, une glacière à compresseur, une douche extérieure, un évier et une grande batterie.

Le Vito Geotrek Edition est équipé d'un moteur diesel biturbo de 2,1 litres de série. Il s'agit de l'un des moteurs Mercedes les plus fiables, qui développe une puissance de 190 chevaux (140 kilowatts) et un couple de 440 Nm. Une boîte de vitesses automatique à sept rapports et un système de transmission intégrale transmettent la puissance aux quatre roues.

Vansports indique que le véhicule de la galerie ci-dessus est actuellement en vente. La couleur des roues peut être modifiée en fonction des préférences du client. Aucun prix n'est disponible.