Dans la foulée de l'annonce par SpaceX d'un nouveau service StarLink pour les véhicules de loisirs, Alphavan se dit prêt à équiper ses camping-cars de cette technologie. L'entreprise allemande proposera un ensemble d'adaptateurs StarLink en option, prêts à être connectés au matériel et au service d'Internet par satellite. Les camping-cars d'Alphavan seront prêts à être équipés de StarLink, le fameux internet par satellite d'Elon Musk.

Si l'Internet haut débit véritablement mobile est un rêve pour beaucoup, le service StarLink s'accompagne de quelques réserves qui nous ramènent sur terre. Tout d'abord, le service ne sera pas disponible lorsque le véhicule de loisir, le camping-car ou la caravane est en mouvement. Cependant, StarLink affirme qu'elle travaille à rendre cela possible.

Un autre problème vient du fait que StarLink donnera la priorité à d'autres types de trafic Internet sur le service par rapport à celui de StarLink for RVs. Cela pourrait entraîner une "dégradation du service et des vitesses plus lentes dans les zones encombrées et pendant les heures de pointe". Les vitesses déclarées et l'utilisation ininterrompue du service ne sont pas garanties".

Alphavan fournira le branchement, mais pas le matériel, que vous devrez vous procurer auprès de StarLink. Il y a un coût unique de 599 $ pour le matériel et des frais mensuels de 135 $. StarLink for RVs permet aux clients de mettre en pause et d'interrompre le service comme ils le souhaitent ; cependant, les clients doivent payer pour un mois entier de service, quelle que soit la durée pendant laquelle ils en ont besoin.

L'offre d'Alphavan comprendra le matériel de montage nécessaire pour StarLink, y compris tout le précâblage. L'ajout de StarLink à l'offre d'Alphavan ne fait qu'améliorer l'équipement high-tech de la société, qui comprend un système de contrôle intelligent domotique, une télévision intelligente et un système de sonorisation en option. L'entreprise n'a pas précisé le prix de l'ensemble StarLink.

L'Alphavan, construit à partir d'un Mercedes Sprinter, peut se transformer en un espace de vie à plusieurs pièces grâce à un design unique et à des matériaux de haute qualité. On y trouve une chambre loft semi-privée, une salle de bain et un espace garage accessible qui peut servir de chambre d'enfant. StarLink de SpaceX n'est peut-être pas encore le service Internet ultime pour les véhicules de loisir, mais c'est un bon début pour faire de ce futur une réalité.