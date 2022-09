Porsche prépare une 718 Boxster Spyder RS plus sportive. Une nouvelle vidéo espion montre le cabriolet hautes performances en train de faire des tours sur le Nürburgring. Et tant qu'à faire, la vidéo capture également la note à l'échappement de la voiture. Le son est rauque et puissant.

Nous ne savons pas quel moteur se cache à l'arrière, mais tout porte à croire qu'il s'agit du moteur à plat de 4,0 litres à aspiration naturelle de Porsche et de sa ligne rouge de 9000 tr/min. Celui-là même qui propulse la 911 GT3 et développe 510 chevaux (367 kilowatts) et 449 Newton-mètres de couple. Ce moteur puissant devrait permettre au Boxster Spyder RS d'atteindre les 100 kilomètres à l'heure en à peine plus que le Cayman GT4 RS, qui peut y parvenir en 3,2 secondes.

La voiture n'est ici pas camouflée, et les dernières photos espion ont montré la voiture portant ce qui semble être le Pack Weissach, donc Porsche ne garde pas beaucoup de secrets sur cette nouvelle voiture. Il s'agit de la même voiture dans la vidéo d'espionnage ci-dessus. Ce pack, que Porsche a d'abord proposé sur la 918 Spyder, ajoute des composants légers pour réduire le poids total. Ces badges étaient bien visibles dans les clichés espions pris au début du mois.

La voiture a l'air bien plus agressive que le Boxster standard, avec quelques modifications bien visibles. Le véhicule est doté de conduits NACA sur le capot, et il est difficile de manquer les aérations des ailes avant. Les roues à blocage central et les petits conduits sur les panneaux de custode arrière sont des indicateurs de performance plus subtils. Ces prises d'air contribuent probablement à alimenter le moteur en air.

La voiture sera livrée avec un toit en tissu. À l'intérieur, l'habitacle pourrait recevoir une poignée de touches spécifiques à la RS, mais nous ne l'avons pas encore vu. Les clients intéressés doivent s'attendre à un prix à plus de six chiffres, alors commencez à économiser dès maintenant.

Porsche n'a fourni aucune indication sur la date de lancement de ce Boxster plus sexy. Nous espérons que la voiture sera dévoilée avant la fin de l'année, car nous sommes impatients de la voir arriver. Ce sera un excellent ajout de performance à la gamme Boxster. Elle se situera au-dessus de la 718 Spyder, qui est équipée d'un moteur de 420 chevaux (313 kW).