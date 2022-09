Moins d'une semaine avant sa présentation, la nouvelle Pagani se montre dans un nouveau teaser. La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux de la marque de San Cesario sul Panaro, met en évidence les principales caractéristiques de la très attendue C10, une supercar qui promet déjà monts et merveilles.

La nouvelle la plus importante (et qui fera le bonheur des puristes) est sans aucun doute la présence d'une boîte de vitesses manuelle, un élément de plus en plus rare dans l'univers des supercars.

Deux transmissions et le V12

La vidéo ne laisse aucune place au doute en montrant la fameuse grille d'une boîte manuelle avec une finition métallique. La C10 sera également proposée avec une transmission automatique à double embrayage normalement dotée de sept rapports.

Les deux transmissions seront associées au V12 6,0 litres bi-turbo issu de chez Mercedes-AMG, mais on ignore encore si les versions dotées de la boîte manuelle seront moins puissantes que les déclinaisons automatiques. Dans tous les cas, la puissance maximale devrait se situer autour de 800 ch.

La C10 devrait donc être moins "radicale" que l'exclusive Pagani Huayra Codalunga présentée il y a quelques mois et développant 840 ch et 1100 Nm.

Déjà sold-out

À cette puissance élevée, la nouvelle Pagani C10 associera une carrosserie légère. Selon les rumeurs, elle pourrait peser entre 1200 et 1300 kg, le tout avec le soin aérodynamique habituel apporté par les ingénieurs de la marque. En termes de style, cependant, comme le montre la vidéo, les principaux éléments qui ont caractérisé la Zonda et la Huayra seront conservés.

On retrouve également sur la C10 les optiques classiques scindées en deux et circulaires, les quatre sorties d'échappement centrales et les rétroviseurs extérieurs très effilés. Bien évidemment, les 300 unités prévues sont d'ores et déjà toutes vendues, avant même la présentation de la voiture.