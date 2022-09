Nous serons les premiers à admettre que BMW nous a pris par surprise en dévoilant son "Dune Taxi". Une nouvelle vidéo publiée sur YouTube par la division Moyen-Orient de l'entreprise montre un tout-terrain électrique et sauvage, équipé de pneus larges et d'une énorme garde au sol. Avec 400 millimètres de débattement des roues, le véhicule électrique excentrique fait étalage de ses capacités à aller partout dans un film promotionnel mettant en vedette le X6 M Competition et l'iX M60.

La bête électrique surélevée porte l'énorme nouvelle calandre de la société, mais nous pensons que cette pièce est - peut-être pour la première fois - proportionnée à la carrosserie. Le Dune Taxi semble avoir des portes papillon et une écope de toit, qui font partie de la carrosserie en polymère renforcé de fibres naturelles. Les minces feux à LED à l'avant et à l'arrière donnent au tout-terrain une allure futuriste, tandis que l'habitacle dépouillé est doté d'un arceau et de l'inscription "Cosworth" sur la console centrale.

BMW Dune Taxi prototype

6 Photos

BMW n'a pas encore publié de communiqué de presse au sujet du Dune Taxi, mais il partage quelques spécifications juteuses dans cette vidéo pleine d'action. Nous savons que les moteurs électriques délivrent une puissance combinée de 400 kilowatts, soit 544 ch, et un couple instantané de 1 000 Nm. L'engin semble être réel, même si certaines parties du clip font appel à des images de synthèse.

En parlant de brouiller la ligne entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, le Dune Taxi effectue une manœuvre de slalom pour éviter un groupe de X5 E53 sur deux roues avant de gravir une pente à 130 degrés. La vidéo se termine par le Concept XM, qui sera présenté en version de série le 27 septembre.

Il n'est pas clair si la vidéo de près de cinq minutes a pour seul but de présenter "xDrive" et "BMW M" avec une forte dose de "i", ou si BMW veut réellement faire de la course avec le taxi des dunes. Il donnerait du fil à retordre à l'Audi RS Q E-Tron E2 au Rallye Dakar.