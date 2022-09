Le BMW XM ne sera pas lancé avant la fin de l'année, mais de nouvelles images de brevets déposées au Japon donnent un aperçu plus clair du prochain SUV. Les images, déposées auprès de l'Office japonais des brevets en avril, ont été publiées aujourd'hui, révélant un SUV bestial qui n'est pas vraiment un secret.

Les nouvelles images du brevet révèlent que le modèle de production ne s'éloignera pas beaucoup du design du concept XM. C'était évident dans les nombreuses photos espion du grand SUV de luxe au cours des derniers mois, mais les nouvelles images aident à imaginer encore un peu mieux le modèle. Le XM aura une calandre proéminente flanquée d'un design de phares en deux parties. À la façon des récents X7 et Série 7. Il aura des entrées d'air verticales de chaque côté du pare-chocs avant avec une ouverture de calandre inférieure stylisée.

Galerie: BMW XM images de brevets

À l'arrière, BMW installera de minces feux arrière qui envelopperont les panneaux de custode. L'arrière ressemble à un SUV assez typique, avec un diffuseur arrière agressif et des quadruples sorties d'échappement superposées. Le camouflage sur les véhicules d'essai n'a pas pu cacher ces dernières qui dépassent du pare-chocs.

Lorsque le XM sera commercialisé, il sera équipé d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable qui produira 644 chevaux (495 kilowatts) et 884 Newton-mètres de couple. Il serait nommé XM 50e, suivant ainsi l'appellation de la Série 7 M Performance, le M750e.

BMW préparera également un XM Black Label plus puissant qui correspondra mieux à la puissance de la XM Concept. La variante supérieure devrait délivrer environ 750 ch (551 kW) et 1000 Nm de couple. Les deux variantes utiliseront le même V8 S68 de 4,4 litres biturbo à technologie hybride douce, associé à une boîte de vitesses automatique ZF à huit rapports. L'autonomie électrique devrait être de 50 à 80 km selon le cycle d'essai du marché.

La BMW XM 2023 arrivera avant la fin de l'année, et elle ressemblera beaucoup au concept XM de la fin de l'année dernière. BMW n'a pas indiqué combien coûtera sa nouvelle voiture M, mais on peut s'attendre à un prix de départ de 130 000 € pour le modèle d'entrée de gamme. La version surpuissante pourrait atteindre 150 000 € ou plus avec les options. Le constructeur automobile prévoit arrêter la production du XM en novembre 2027.