Jusqu'à 1996, l'architecture moteur en V avec 8 cylindres ne s'était jamais glissée sous le capot d'une Jaguar. Certes, il y avait tout de même les modèles britanniques Daimler que la firme de Coventry avait acquis dans les années 1960, mais ils n'ont jamais été transplantés sous le capot d'une Jaguar.

Les choses ont changé lorsque, au milieu des années 1990, Ford rachète plusieurs constructeurs européens, dont Jaguar, Land Rover et Aston Martin, et décide de réorganiser les gammes et les moteurs. La hiérarchie est simple : les V12 vont chez Aston Martin, les 8 cylindres vont chez les deux autres.

Le premier 4,0 litres

La série AJ a donc vu le jour en 1997 avec le moteur AJ26, produit dans une nouvelle usine construite par Ford à Bridgend, dans le sud du Pays de Galles. Cette usine était destinée à la production de tous les moteurs allant de 6 à 12 cylindres.

Le premier V8 est apparu sous le capot de la XK8, la remplaçante de la XJS, et sur les modèles les plus haut de gamme de la XJ. Il s'agissait d'un moteur "carré", avec un alésage et une course de même dimension (86 mm) pour une cylindrée totale de 3 996 cm3. Il était doté de culasses à quatre soupapes et était entièrement fabriqué en aluminium.

Jaguar XJ8 Coupé 1997 Jaguar V8 1997

La puissance initiale de 294 ch est restée inchangée, même lorsque le calage variable de l'allumage sur les quatre arbres à cames a été introduit deux ans après le lancement. Dans le même temps, il devient "AJ27" en interne. De l'AJ26 a été dérivé un moteur d'une cylindrée réduite de 3,2 litres, avec une course raccourcie à 70 mm et une puissance d'un peu plus de 240 ch. Il est devenu le moteur de base de la XJ, porté à 3,5 litres et 266 ch en 2002.

En 2000, une version légèrement moins puissante du 4,0 litres (285 ch), appelée AJ28, a été développée pour la gamme de berlines S-Type, qui proposait également un V6 3,0 litres directement dérivé de la famille de moteurs Ford Duratec.

Jaguar XJR Coupé 1998 Jaguar XJ Super V8 2003

Peu après les blocs atmosphériques, Jaguar a présenté des variantes suralimentées qui ont été installées en 1998 sur les versions R des XK et XJ susmentionnées, et sur la Daimler Super V8. Appelés AJ26S et AJ27S sur la version 99, qui n'était pas équipée de la distribution variable comme les modèles atmosphériques, ces moteurs étaient dotées d'un compresseur Eaton qui portait la puissance à environ 375 ch.

Jaguar XKR 2004

La deuxième génération

Les AJ ont été révisés et améliorés en 2003 avec une augmentation de la cylindrée de 4,0 à 4,2 litres obtenue en allongeant la course du cylindre à 90,3 mm. La première version, l'AJ33, a fait ses débuts sur la nouvelle génération de XK, avec une puissance légèrement supérieure à celle du 4,0 litres, à savoir 298 ch, et limitée à ce seul modèle. En 2006 est arrivée l'évolution AJ34 de 300 ch, qui a remplacé l'AJ33 sur la XK et a également pris place sous le capot de la XJ/Daimler V8.

Les versions suralimentées sont arrivées presque en même temps et, en plus de l'augmentation de la cylindrée, elles ont également reçu un refroidisseur intermédiaire. Cependant, ces versions ont pris des chemins différents : le dérivé AJ33, appelé AJ33S, n'est pas allé chez Jaguar, mais sur le Range Rover Sport Supercharged, avec 396 ch.

L'AJ34S, qui a été mise à jour pour enfin introduire la distribution variable qui était absente sur le 4,0 litres SC, a équipé les modèles XKR, XJ et Daimler et, pour la première fois, la S-Type R avec 406 ch. Ce moteur est passé à 426 ch sur la XK. Il a également été monté sur le Range Rover L322.

Jaguar XJ8 blindée 2005

Les autres variantes

Une deuxième version de 4,4 litres de l'AJ34 a été produite pour les modèles haut de gamme de chez Land Rover après le passage de BMW à Ford. Ce moteur, d'une puissance d'environ 305 ch, a fait ses débuts sur le nouveau Discovery 3 en 2005 et, l'année suivante, il a été intégré à la gamme du Range Rover Sport.

Les moteurs AJ ont également eu des alternatives produites pour le marché américain. Il y a notamment eu une petite série de moteurs atmosphériques avec un alésage et une course de 86 x 85 mm et une cylindrée de 3,9 litres pour divers modèles Ford et Lincoln. Désignés AJ30 et AJ35, ils ont été produits directement aux États-Unis.

Jaguar XKR-S 2019

L'après 2008

En 2008, avec la vente de Jaguar et Land Rover au géant indien Tata, la première dynastie des moteurs AJ est arrivée au terme de sa carrière. Le 4,2 litres a eu juste le temps d'équiper la première XF, la remplaçante de la S-Type, avant que toute la gamme de moteurs (y compris les diesels) ne soit révolutionnée. Les blocs essence ont été remplacés par un V8 5,0 litres atmosphérique qui équipe encore certains modèles Land Rover et, surtout, la fabuleuse Jaguar F-Type.

Ces moteurs ont conservé le badge AJ et ont également donné naissance à une série de V6 suralimentés de 3,0 litres de cylindrée qui équipent toujours plusieurs Jaguar aujourd'hui.