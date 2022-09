Les breaks sont aussi vieux que l'industrie automobile. Au départ, il s'agissait de véhicules de travail pour le transport de marchandises. Au fil des ans, cependant, ils sont devenus la solution de mobilité parfaite pour les familles qui souhaitaient le confort d'une berline, mais avec plus d'espace de chargement.

Ils ont gagné des parts de marché en Amérique du Nord, puis en Europe. Mais aujourd'hui cependant, on en voit beaucoup moins sur les routes, à l'exception du Vieux Continent.

Le destin des breaks, autrement appelés "estate" ou "wagon" chez nos voisins, a commencé à changer avec l'arrivée des premiers minivans. L'enthousiasme est retombé sur le marché américain, tout comme il n'avait jamais vraiment décollé sur la plupart des marchés asiatiques. Cependant, l'Europe reste un havre de paix, même si les "voitures familiales" ont clairement perdu de leur attrait en raison de la popularité croissante des SUV.

Près de deux breaks sur trois sont vendus en Europe

Bien que le volume de leurs ventes ait diminué de 20 % en 2021 par rapport à l'année précédente, la demande de breaks en Europe est de loin la plus élevée au monde. Le Vieux Continent pèse en effet pour 64 % des ventes mondiales, avec un peu plus d'un million d'unités sur un total mondial de 1,6 million.

Ventes mondiales de breaks en 20219, 2020 et 2021

En effet, l'Europe est le marché où les voitures à toit rallongé ont enregistré leur plus grande part de marché dans les ventes de voitures. L'année dernière, ils représentaient 8,3 % du volume. Une belle résistance compte tenu de la forte concurrence des SUV.

Dans le reste du monde, ce sont 574 000 breaks qui se sont écoulés l'année dernière, soit une hausse de 4 %. Les ventes aux États-Unis et au Canada ont totalisé 183 000 unités, soit une baisse de 4 %. Le troisième marché le plus important a été la Russie et les anciennes républiques soviétiques avec 140 000 unités, soit une hausse de 4 %. Les breaks Lada traditionnelles restent un choix populaire pour de nombreux consommateurs dans cette région, au point de se classer au deuxième rang en termes de part de marché avec 7,1 %.

Le Japon-Corée a été le quatrième marché le plus important et la Chine arrive en cinquième position avec seulement 107 000 unités, mais en hausse de 34 %. Bien que la demande ait augmenté depuis 2020, les breaks ne sont pas un produit attrayant pour la plupart des consommateurs de ces régions. C'est pourquoi ce segment est plus ou moins condamné. Sans la Chine, il est difficile d'envisager les développements futurs.

Ventes de breaks par marché : Top 20 en 2021

Une question de perception

La perception des breaks par le public change en fonction du marché. Par exemple, on les voit rarement dans les rues d'Amérique latine, car les gens les associent aux corbillards ou aux voitures funéraires. Ce sont tout simplement des voitures "pas cool" à conduire.

En revanche, elles sont considérées comme des voitures "cool" sur des marchés comme l'Italie. Là-bas, les consommateurs envisagent à peine une berline, mais considèrent les breaks comme de véritables voitures familiales à l'âme sportive, utile et séduisante. Il en va de même pour l'Allemagne.

Plus au nord, les voitures d'arrêt ont un véritable concept de capacité familiale dans des pays comme la Suède et la Norvège. Ils sont considérés comme le véhicule idéal pour les conditions hivernales difficiles. Volvo et feu Saab sont deux bons exemples de breaks populaires.

Les breaks les plus vendus dans le monde en 2021

Aux États-Unis, leur situation a radicalement changé depuis l'arrivée des minivans. Ces derniers sont plus grands, plus spacieux et ont une position de conduite plus élevée, tout comme les SUV. Aujourd'hui, les consommateurs peuvent choisir parmi moins de dix options.