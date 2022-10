Renault est en pleine transition énergétique et se lance à fond dans l'électrique. Mais pas à n'importe quel prix ! Pas question d'aller produire à l'autre bout du monde pour tirer les prix vers le bas. Au contraire : Renault fait le pari de la France et annonce qu'il produira ses deux prochains véhicules zéro émission dans l'Hexagone.

Ainsi, les future Renault 4 électrique qui sera présentée au Mondial de Paris à partir du 17 octobre, ainsi que le futur Renault Scénic lui aussi électrique, intègreront ce que la firme au Losange appelle ElectriCity, dans les Hauts-de-France. Plus précisément, la 4L sera produite à Maubeuge, tandis que le Scénic sera produit à Douai, dans le Nord.

Les moteurs électriques aussi produits en France

Pour rappel, si les Mégane E-Tech et Kangoo E-Tech électriques sont déjà produits à "ElectriCity", la future Renault 5 à batterie le sera aussi. Et puis il y a également l'usine de Dieppe qui fabriquera le futur crossover GT Alpine, l’usine de Sandouville le Nouveau Trafic électrique, l’usine de Batilly le remplaçant de Master ainsi qu’un véhicule partenaire.

Si l'on parle ici des modèles, il faut également savoir que l'usine mécanique de Cléon (Seine-Maritime), déjà en charge du moteur ePT-160kW de la Mégane E-Tech, sera également en charge de celui de la Renault 5 électrique baptisé ePT-100kW. Et plus tard, dès 2027, c'est un moteur de 200 kW développé en partenariat avec Valeo, conçu sans terres rares, qui y fera aussi ses débuts. Mais d'ici deux ans, l'usine devrait déjà pouvoir produire 1 million de moteurs électrifié par an.

Recrutements en masse

Pour arriver à ses fins et ainsi faire de la France son centre de l'électrification, Renault va évidemment devoir recruter. Une bonne nouvelle pour les régions concernées.

Sur les 2500 embauches prévues pour la période 2022-2024, 1000 ont déjà été réalisées depuis le début de l'année. D'ici la fin de l'année, ce sont 700 recrutements supplémentaires qui seront faits sur l'ensemble des neuf sites industriels du groupe.