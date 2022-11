Au mois de juin dernier, la tempête tropicale Alex a frappé la Floride submergeant des centaines de véhicules. En seulement 72 heures, il est tombé plus de 250 mm selon AccuWeather. Peu après, des vidéos montrant les voitures sous l'eau ont émergé sur internet avec parfois des modèles ultra exotiques.

Cette Ferrari SF90 Stradale n'a malheureusement pas été épargnée par les pluies. Elle a été inondée, et malgré un lavage en bonne et due forme, les photos publiées sur le site spécialisé Copart montrent que la supercar est restée sous l'eau un certain temps. Il n'est jamais bon qu'un véhicule soit touché par l'eau, cela entraîne des problèmes techniques qui ne sont pas spécifiés dans l'annonce.

D'autant plus que cette Ferrari est hybride, elle dispose donc d'une batterie et de deux moteurs électriques en supplément de son V8 de 4,0 litres. Des réparations sont à prévoir, seul un professionnel sera en mesure de l'acheter et de débourser une coquette somme afin de la réparer.

Neuve, sa valeur est estimée à plus de 500 000 euros, mais cet exemplaire sera sans doute vendu bien moins cher au vu des dégâts occasionnés par la tempête. Nous ne savons d'ailleurs pas si elle est en état de marche, ou si elle nécessite des réparations préalables avant que sa motorisation ne reprenne vie.

L'acheteur devra aussi prendre en compte l'électronique, car forcément, le système électrique a été touché. En France, on considère qu'une voiture est irréparable si l'eau est montée au-delà de l'assise.

Copart n'a pas encore fixé de date d'enchère. Pour suivre la vente de cette Ferrari, vous pouvez cliquer ici pour accéder à l'annonce Copart. La Ferrari est loin d'être la seule voiture de luxe a avoir souffert de la tempête, une Rolls-Royce Cullinan figure aussi au catalogue des futures ventes.