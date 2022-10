Au Royaume-Uni, tous les prétextes sont bons pour s'amuser. Les YouTubeurs se donnent rendez-vous à Rufford pour filmer le passage des voitures dans une énorme flaque d'eau formée après le passage de la pluie.

Certains modèles n'ont aucun mal à passer, pour d'autres, traverser cette zone inondée est plus compliqué. Comme on le voit dans cette vidéo, de nombreuses voitures ne tentent même pas l'expérience et font demi-tour en espérant trouver un autre chemin.

D'autres conducteurs ont la tête brûlée. Ils tentent tant bien que mal cette expérience qui n'est pas sans conséquence pour certains modèles. C'est le cas pour une Volkswagen Golf R32 qui a roulé en déplaçant une grande quantité d'eau avant de s'arrêter et de tomber en panne. Le conducteur a essayé de redémarrer son moteur VR6, sans succès. Il a fallu qu'une camionnette (Ford Transit) vienne à son secours pour le tirer de cette affaire en remorquant la sportive des années 2000 afin qu'elle soit réparée.

Le conducteur de la Golf R32 a sans doute été trop enthousiaste et a jeté sa voiture dans l'eau précipitamment. Très vite, le capot était recouvert d'eau, ce qui n'a pas plu au moteur qui a cessé de fonctionner. On entend même le moteur claquer au moment où le conducteur tente de le redémarrer. Est-ce que les dommages causés sont-ils graves ? Nous ne le savons pas, on espère qu'il n'a pas été noyé et qu'il a déjà redémarré au moment de la rédaction de cet article.

La VW Golf R32 n'est pas un tout-terrain, c'est avant tout une sportive qui a donné naissance à toute une lignée de modèles que l'on connaît aujourd'hui sous le badge R. La Volkswagen Golf 8 R que nous avons essayée en est l'héritière.