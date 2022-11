Après que Honda a présenté la CB750 Hornet au monde entier à Intermot 2022, nous nous sommes naturellement demandé si la XL750 Transalp serait la suivante. Et il aura fallu attendre l'EICMA 2022 pour que Honda Europe présente au monde sa toute dernière création.

Évidemment, le nom de "Transalp" raisonne depuis longtemps dans le coeur des plus nostalgiques. La Honda XL750 Transalp 2023 est animée par le même moteur bicylindre parallèle Unicam de 755 cm3 à huit soupapes avec un vilebrequin à 270 degrés que l'on retrouve sur la CB750 Hornet.

Il développe une puissance annoncée de 90 chevaux à 9 500 tr/min, avec un couple maximal de 75 newton-mètres à 7 250 tr/min. Son alésage et sa course sont de 87 x 63,5 mm. Honda affirme que la Transalp est réglée différemment de la Hornet, et qu'elle est davantage axée sur le tourisme. De même, le moteur de la Transalp est couplé à un embrayage assisté et à un embrayage à glissement, toujours dans le but d'améliorer ses caractéristiques de tourisme.

Le cadre ne pèse que 18,3 kilogrammes, et est une unité en acier en losange avec un sous-châssis intégré - pas de sous-châssis séparé ici. La suspension se compose d'une fourche inversée Showa SFF-CA de 43 mm à l'avant et d'un amortisseur Pro-Link à l'arrière, tous deux réglables en précharge. Les fonctions de freinage sont assurées par une paire d'étriers à deux pistons à l'avant avec des disques ondulés de 310 mm, et un étrier à un piston et un disque de 256 mm à l'arrière.

Puisqu'on est dans les chiffres, les autres mesures comprennent un angle de chasse de 27 degrés et 111 mm, un empattement de 1 560 mm et un poids à vide de 208 kilogrammes, soit un peu plus de 458,5 livres. La garde au sol est de 210 mm, et la hauteur de la selle est de 850 mm, soit un peu moins de 33,5 pouces.

La Honda XL750 Transalp 2023 est une machine à commande électronique des gaz, ce qui signifie également qu'elle dispose de modes de pilotage. En l'occurence, il y en a cinq : Sport, Standard, Pluie, Gravier, et un cinquième mode défini par l'utilisateur. Les aides électroniques au pilote comprennent le contrôle du couple sélectionnable Honda et le contrôle intégré du dérapage. L'ABS tout-terrain est un paramètre du mode utilisateur qui permet au pilote de le désactiver sur la roue arrière.

La XL750 Transalp 2023 est dotée d'un éclairage à LED complet, ainsi que d'un écran TFT couleur de cinq pouces qui est déjà équipé de la connectivité du système de commande vocale Honda Smartphone. Il suffit de l'associer à votre smartphone et vous êtes prêt à partir. La XL750 Transalp est également équipée de la technologie du signal d'arrêt d'urgence sur les clignotants arrière.

Les prix et la disponibilité n'ont pas encore été annoncés.