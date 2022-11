L'innovation dans le domaine de l'automobile est en effet essentielle. Outre le passage aux véhicules électriques, les constructeurs et les entreprises spécialisées développent de nouveaux systèmes pour améliorer la sécurité et la vie quotidienne. Des systèmes d'assistance au conducteur à l'info-divertissement, la liste est plus que riche.

Et ce n'est pas seulement lié au monde de l'automobile, car leurs applications dérivent parfois d'autres "mondes". De petites ou moins petites révolutions qui, comme c'est le cas depuis quelques années, ont trouvé leur place dans le Time, qui, dans son dernier numéro, a rendu hommage aux idées et aux événements capables de changer le monde. Voici ceux liés au monde de l'automobile.

ABB Terra 360, la station de charge ultra-rapide

Les infrastructures de recharge rapide ne sont pas encore développées dans de nombreux pays européens, mais l'entreprise suisse ABB est convaincue que ce souci appartiendra bientôt au passé.

La Terra 360 est la colonne de charge la plus rapide du monde, avec une puissance de 360 kW. En pratique, elle peut assurer une autonomie de 100 km en seulement trois minutes, tandis qu'un "plein" ne prend que 15 minutes en moyenne.

Aeva Aeries II, le LiDAR du futur

Selon certains, la technologie LiDAR est l'avenir des systèmes d'aide à la conduite. En pratique, il s'agit d'un "œil" capable de détecter les objets autour du véhicule et de donner des informations constantes à l'électronique de la voiture.

C'est sur cette base qu'est né le projet d'Aeva, l'Aeries II. Il s'agit d'une sorte de "LiDAR 2.0", plus rapide et plus précis dans la détection des obstacles. En effet, ce système cartographie la position des objets en trois dimensions avec un "champ de vision" pouvant atteindre 120°.

L'Aeries II repose sur une seule puce et, en raison de sa simplicité structurelle, il est très recherché par les fabricants.

BMW iX Flow, la peinture qui change de couleur

Au Ces de Las Vegas en janvier dernier, une BMW iX vraiment unique a fait ses débuts. Le SUV électrique a été peint avec un revêtement spécial capable de changer de couleur en fonction d'un certain nombre de facteurs. Bien que BMW ne présente que des nuances de noir et de blanc, la marque allemande collabore avec le développeur taïwanais "E Ink" pour créer de nombreuses autres couleurs.

Au-delà de l'esthétique, le changement de couleur a un but bien précis. Par temps chaud, en effet, une couleur plus claire réduirait l'absorption de chaleur, ce qui permettrait de consommer moins d'énergie de la batterie.

Ezee Rickshaw, échange de batteries pour l'Inde

L'Inde est l'un des pays les plus polluants au monde et est encore très en retard sur la voie de l'électrification. C'est pourquoi l'invention de Power Global est très importante. L'eZee est une batterie lithium-ion qui peut être montée sur les nombreux tricycles des métropoles indiennes et qui peut être remplacée en se rendant dans l'un des kiosques de la société.

Rap Eco Motors, l'entreprise qui produit des tricycles comme le Rickshaw, a déjà commandé 50 000 kits de conversion qui permettraient d'éliminer les 3,7 millions de tonnes de CO 2 émises chaque année.

Ford F-150 Lightning, le pick-up électrique "pour les masses".

Le pick-up le plus vendu au monde est devenu électrique en 2022. En fait, les livraisons du Ford F-150 Lightning, l'un des véhicules EV les plus intéressants sur la scène américaine, où les pick-ups ont toujours été l'un des segments de référence, ont commencé cette année.

Selon le Time, le lancement du Lightning (vendu avec un prix de départ d'environ 43 000 dollars, bonus compris) permettrait une expansion plus rapide des modèles électriques en facilitant la transition vers les véhicules à batterie.

Lucid Air, la voiture électrique qui se recharge plus vite

Le vaisseau amiral américain est un concentré d'innovation. Disponible avec des puissances allant de 487 à 1 217 ch, la Lucid sprinte de 0 à 100 km/h de seulement 2 secondes. Mais ce qui a probablement incité le Time à la classer parmi les inventions les plus importantes de l'année, c'est à cause de son architecture de 924 V.

La Lucid Air figure parmi les voitures électriques les plus efficaces du marché, avec une autonomie maximale de 837 km selon le cycle EPA. En outre, la batterie de 118 kWh peut être rechargée à une puissance de 300 kW. Jusqu'à présent, aucun VE n'a réussi à atteindre ce quota.

Qualcomm Snapdragon, la plate-forme "hyperdigitalisée".

L'architecture numérique développée par Qualcomm servira de base à de nombreuses voitures à conduite autonome dans les années à venir. Le Digital Chassis intègre l'ADAS, les systèmes de divertissement, la cybersécurité et toutes les technologies embarquées dans une seule et même plateforme et conviendra à différents segments, des supercars Ferrari aux voitures électriques Renault.

Nextbase IQ, la dashcam tout-en-un

Présentée au Ces de Las Vegas, la Nextbase IQ est bien plus qu'une dashcam (la caméra qui peut être installée sur le pare-brise et la lunette arrière d'un véhicule pour enregistrer les accidents). En plus des fonctions courantes d'une caméra (en 4K), l'IQ est capable d'enregistrer de nombreuses autres données, comme la distance et la vitesse à laquelle circulent les autres véhicules devant et derrière la voiture.

En outre, il fonctionne comme un véritable système d'aide à la conduite, avec un avertissement sonore lors du stationnement et en cas de freinage d'urgence. La Nextbase peut appeler automatiquement à l'aide en cas d'accident en envoyant la localisation aux services d'urgence et peut être contrôlée à distance même par la voix.

Par exemple, si un intrus est détecté, le propriétaire peut parler à travers la caméra et dissuader les voleurs. Enfin, toutes les vidéos enregistrées sont automatiquement téléchargées sur le cloud, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des cartes SD spéciales.

Sono Motors Sion, la voiture solaire

Conçue en Scandinavie, la Sono Sion est la voiture électrique qui n'a (potentiellement) pas besoin d'être rechargée. Son secret ? 456 panneaux solaires qui peuvent garantir 112 à 245 km par semaine. Si l'énergie solaire ne suffit pas, la batterie de 54 kWh peut également être rechargée avec du courant continu jusqu'à 75 kW, ce qui donne une autonomie totale de 305 km par "plein".

Les 19 000 unités prévues ont toutes déjà été réservées pour environ 29 900 euros en Allemagne.