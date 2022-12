Il y a quelques jours, à l'occasion de la Thanksgiving, le président américain Joe Biden s'est rendu à Nantucket, une île de l'Etat du Massachusetts. Le président n'était évidemment pas seul, il était accompagné par sa famille et son service de sécurité qui a loué cinq véhicules au loueur Hertz : Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition et Jeep Gladiator.

Une fois le déplacement terminé et les voitures rendues au loueur, vers 5h22 du matin, dans le parking réservé aux voitures de location de l'aéroport, un incendie s'est déclaré impliquant les cinq véhicules de location des services secrets de Joe Biden. Une enquête a été ouverte pour déterminer avec précision les circonstances de l'incident.

"Vers 5h22, le personnel de l'équipe de l'aéroport a observé un incendie dans la zone des voitures de location grâce au système de surveillance de l'aéroport. Le personnel a activé le système d'alerte et s'est rendu sur les lieux de l'incendie à l'aéroport 3, où il a été accueilli par des unités du service d'incendie de Nantucket et du service de police de Nantucket", écrit le Nantucket Airport.

Sur son compte Twitter, le Nantucket Current précise que l'un des véhicules, le Ford Expedition, faisait l'objet d'un rappel par son fabricant. Sa batterie avait récemment été remplacée, reste à déterminer si elle est à l'origine de cet incendie.

Le plus inquiétant est que ces voitures étaient stationnées à seulement quelques mètres des réservoirs de carburant de l'aéroport contenant un peu plus de 94 000 litres d'hydrocarbure. Tout est bien qui finit bien, le feu a été maitrisé à temps et n'a pas entraîné de catastrophe.