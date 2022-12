En 2017, la Mercedes-Benz EQA n'était qu'un concept de voiture compacte électrique. Quelques années plus tard, l'EQA est arrivée sur nos routes sous la forme d'un crossover. Il semblerait que la prochaine génération soit différente de l'actuelle. En effet, d'après ces photos espion, la Mercedes-Benz EQA va de nouveau évoluer et devenir une berline.

Ce changement de forme nous étonne à peine. On se souvient que lors de la présentation de sa nouvelle feuille de route, Mercedes-Benz a déclaré vouloir simplifier son portefeuille de produits et qu'il allait commercialiser un modèle électrique d'entrée de gamme qu'il a exhibé de profil lors de cette conférence (voir ci-dessous).

Il se pourrait que le modèle que nous apercevons à travers ces clichés soit la voiture électrique "d'entrée de gamme". Bien que le prototype soit lourdement camouflé, on peut clairement voir qu'il s'agit d'une berline légèrement effilée qui rappelle vaguement la Mercedes-Benz CLA.

Qu'il soit baptisé EQA ou non, ce modèle reposera sans doute sur la plate-forme MMA, Mercedes Modular Architecture, et devrait faire ses débuts en 2024. Pour rappel, cette architecture est conçue pour les véhicules électriques, mais Mercedes-Benz va l'adapter afin d'accueillir des motorisations thermiques et hybrides.

On s'attend également que ce modèle emprunte quelques éléments esthétiques au concept Vision EQXX. L'aérodynamisme est un élément clé de la voiture électrique, tout comme le refroidissement des batteries. Pour le moment, nous n'avons aucune idée de son autonomie, mais gardez en tête que l'actuelle EQA offre une autonomie maximale de 521 km d'après le constructeur.

La nouvelle génération inaugurera plusieurs nouveautés, dont un nouveau système d'infodivertissement développé en interne par la marque à l'étoile. Si aucune date de présentation n'est indiquée pour le moment, elle pourrait pointer le bout de son nez en 2024.