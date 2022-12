Au mois d'août dernier, BMW a confirmé travailler sur un nouveau modèle badgé M et 100 % électrique. Mais depuis quelques mois, silence radio, jusqu'à ce que l'un de nos photographes espion tombe sur ce qu'il semble être le prototype de la voiture en question.

Destinée à aller faire de l'ombre aux Porsche Taycan et autres Audi e-tron GT, la première BMW M 100 % électrique de l'histoire devrait être présentée l'année prochaine.

Encore plus sportive

Comme vous pouvez le constater, le prototype repose sur une base de BMW i4 M50, mais avec quelques attributs supplémentaires, comme une carrosserie plus large, des jantes plus grosses ou encore une face avant qui semble s'inspirer de la nouvelle BMW M4 CSL. Reste à savoir s'il s'agit d'un pur élément esthétique ou si elle permet également de mieux refroidir le système de batterie. Les freins paraissent également beaucoup plus gros.

À l'intérieur, sans surprise, elle devrait intégrer le nouveau système d'infodivertissement du constructeur, avec une double dalle incurvée. Carbone, Alcantara et cuir devraient orner tous les éléments de l'habitacle.

Plus de 600 ch ?

BMW a déjà confirmé que la première M 100 % électrique sera dotée de quatre moteurs électriques et qu'elle sera équipée d'un système capable de moduler la puissance de chaque moteur en quelques millisecondes.

D'après BMW, ce modèle sera ainsi "extrêmement agile dans les virages, stable dans n'importe quelle situation et pourra même s'autoriser quelques glisses via un mode spécifique".

Pour le moment, la puissance du groupe motopropulseur reste inconnue, mais elle sera sans doute bien supérieure aux 544 ch de la BMW i4 M50. D'après plusieurs rumeurs qui circuleraient autour de la voiture, elle sera même plus puissante que le nouveau BMW iX M60 et ses 619 ch.