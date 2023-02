Fiat n'est plus que l'ombre de lui-même en Europe, avec peu de véhicules dans un catalogue qui ont pour la plupart besoin d'être renouvelés. Sa maison-mère Stellantis va s'attaquer à ce problème avec deux nouveaux modèles totalement nouveaux prévus cette année. L'annonce a été faite par Carlos Tavares, directeur général du géant de l'automobile, à l'occasion de la publication des bons résultats financiers de Stellantis.

Le Portugais n'a pas souhaité donner de détails sur ces deux nouvelles voitures, précisant seulement qu'elles seront 100% électriques. Les spéculations ne font que débuter mais l'une des deux pourrait être un équivalent chez Fiat du Jeep Avenger, qui aura également droit à sa déclinaison chez Alfa Romeo.

Potentiellement nommé Fiat 600, ce modèle dont le rendu est visible en haut de cet article pourrait être dévoilé le 4 juillet prochain et être fabriqué à l'usine de Tychy en Pologne, comme ses cousins des autres marques du groupe. Jeep commercialise également une version diesel donc un moteur thermique n'est pas à exclure pour la déclinaison italienne.

Concernant l'autre modèle, la prochaine génération de Panda inspirée par le concept Centoventi vu en 2019 ne devrait pas être lancé cette année. En revanche, Fiat pourrait lancer une nouvelle Topolino en adaptant le Citroën Ami, également cloné chez Stellantis sous la forme de l'Opel Rocks-e. Il ne s'agit pas de voitures électriques au sens le plus dur du terme, ces modèles étant classés parmi les quadricycles.

Des rumeurs évoquent par ailleurs un retour du Multipla pour remplacer les 500X et Tipo, mais rien n'est officiel et si cela devait se concrétiser, ce ne serait pas avant le milieu de la décennie. On ne peut que lui souhaiter un meilleur design, même si ce problème avait été en grande partie résolu en 2004 avec l'abandon du si controversé capot. Le Multipla a été arrêté en 2010 mais a été commercialisé trois de plus en Chine sous l'appellation Zotye M300 Langyue.