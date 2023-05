Audi ne lancera des véhicules électriques qu'à partir de 2026, avant de mettre fin à la production de véhicules à combustion d'ici 2032. Les bons vieux thermiques vives leurs dernières heures au siège d'Ingolstadt, mais le constructeur aux quatre anneaux travaillent sur un puissant moteur, à l’ancienne. S'adressant à Autocar, le patron d'Audi Sport, Sebastian Grams, a fortement suggéré qu'il y a plus de puissance à tiré du V8 de l’RS6 Avant.

Le super break, avec son moteur bi-turbo de 4,0 litres, produit déjà une puissance de 621 chevaux et 850 Newton-mètres de couple dans les modèles RS6 et RS7 Performance lancés à la fin de l'année dernière.

Lorsqu’il lui a été demandé si la marque de luxe allemande en avait terminé avec les mises à niveau de la RS6, le patron d'Audi Sport a répondu : "Non, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons rendre la voiture encore plus solide, encore plus performante, encore plus pointue."

De puissantes RS thermiques à venir

Il a refusé de préciser ce que cela signifie, mais Audi a déjà révélé une RS6 plus hardcore avec ce concept GTO pour célébrer les 40 ans du constructeur allemand.

Autocar spécule sur le fait qu'une version plus "méchante" pourrait sortir dès 2024 étant donné que Grams a déclaré aux journalistes britanniques qu'un modèle RS à moteur à combustion serait publié l'année prochaine. Cependant, il aurait pu faire allusion à une RS3 plus puissante qui est apparemment en préparation avec un cinq cylindres en ligne amélioré.

N'oublions pas que le patron du design d'Audi, Marc Lichte, a déjà promis que la dernière vague de modèles RS à moteur thermique serait "époustouflante." Avec le retrait des TT RS et R8 sans remplacements directs en vue, la doublure argentée pour les passionnés sera ces versions RS plus solides que les modèles normaux.

Des photos espion ont révélé qu'il y aura un autre RS4 Avant, mais elle sera renommé car Audi passe aux numéros impairs pour les voitures thermiques et aux numéros pairs pour les véhicules électriques.

Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, cela signifie qu'il y aura une RS5 Avant...