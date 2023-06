Il y a quelques années, les voitures chinoises étaient souvent réputées pour leur tendance à imiter des modèles européens, japonais ou américains. Cette tendance à la copie s'est peu à peu estompée mais n'a peut-être pas totalement disparu. Le BAIC Stone 01 semble en effet tirer son inspiration du Land Rover Defender.

Certes, le tout-terrain du constructeur chinois n'est pas un hommage direct au Defender, mais ses lignes, ses proportions et de nombreux détails extérieurs évoquent le tout-terrain britannique. Les ailes, les passages de roues, les vitres latérales et les montants latéraux ont ainsi des similarités avec le Defender.

BAIC Stone 01 Land Rover Defender 110

Des tous-terrains quasi jumaux

Le BAIC Stone 01 et le Land Rover Defender ont également des points communs à l'arrière, avec un grand porte-roue de secours caréné (légèrement décalé sur le modèle chinois), un hayon à ouverture horizontale et une imposante poignée verticale. Seuls les blocs optiques différencient véritablement les deux modèles.

Vu arrière du BAIC Stone 01... ... et du Land Rover Defender 110

Les dernières photos du Stone 01, publiées par le ministère des Transports chinois et relayées par CarNewsChina, révèlent également une frise verticale derrière l'aile avant, très similaire à celle du Defender. A l'avant, en revanche, les différences sont plus nettes, notamment avec les phares en forme de Y du 4x4 de BAIC.

Des dimensions similaires

Même les dimensions des deux modèles sont très proches, le BAIC faisant 5,05 m de long, 1,86 m de haut et 1,98 m de large, soit respectivement 4 cm de plus, 8 cm de moins et 2 cm de moins que le Land Rover.

Quant à l'empattement, il ne diffère que de 1 cm, avec 3,01 m pour celui du Stone 01. Le poids est en revanche très différent puisque le modèle chinois atteint 3 189 kg, quand l'anglais affiche 2 600 kg sur la balance.

La BAIC Stone 01 est un hybride rechargeable à prolongateur d'autonomie. Son moteur essence 1,5 L développe 152 ch et ne sert qu'à alimenter la batterie. Les deux moteurs électriques transmettent une puissance de 204 ch sur les roues avant et 272 sur les roues arrière, pour un total de 476 ch.

Un autre modèle inspiré du Classe G

Rappelons que BAIC a déjà semblé s'inspirer de modèles existants, parfois en passant par d'autres marques de son groupe.

Beijing BJ80 Mercede Classe G

L'exemple le plus célèbre reste sans doute le Beijing BJ80, qui rappelait à bien des égards le légendaire Mercedes Classe G.