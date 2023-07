Le chlorure de polyvinyle - également connu sous le nom de polyvinyle ou PVC - est l'un des polymères synthétiques les plus produits et les plus utilisés au monde. Il a un milliard de possibilités d'utilisation, notamment dans la plomberie, l'isolation des câbles électriques, les revêtements de sol, la signalisation, les produits gonflables, et bien d'autres choses encore. Mais nous n'avons jamais rien vu de tel que ce modèle réduit de Toyota Supra en chlorure de polyvinyle.

Cette vidéo de 17 minutes montre le processus de construction d'une Toyota Supra de quatrième génération, tel qu'il a été filmé par la chaîne Ank Creative sur YouTube. Il ne s'agit pas d'un simple dessin sur une planche de PVC, mais d'un modèle tridimensionnel détaillé comportant tous les panneaux extérieurs et constituant une réplique exacte de la voiture originale.

Le processus commence par la découpe des formes de base du coupé sportif japonais, puis passe à l'ébarbage et au polissage des surfaces. Vient ensuite ce qui semble être la partie la plus difficile : la création et l'installation des petits détails, tels que les phares, les grilles et les garnitures extérieures. Une fois l'extérieur terminé, place à l'habitacle entièrement équipé d'un tableau de bord, d'une console centrale et de sièges.

Une fois l'ensemble moulé et assemblé, la Supra Mk4 reçoit un extérieur orange inspiré de Fast and Furious avec des décalcomanies vertes et noires. Le résultat final est une voiture à l'échelle qui possède des roues rotatives et des portes qui peuvent être ouvertes. L'attention portée aux détails est absolument stupéfiante si l'on considère qu'il s'agit à la base d'un objet qui a commencé sa vie par un dessin sur ordinateur avant d'être produit par une imprimante 3D.

Chez Motor1.com, nous gardons une âme d'enfant et nous sommes fans de toutes sortes de jouets automobiles, surtout lorsqu'ils sont fabriqués par des passionnés talentueux. Nous couvrons un grand nombre de modèles en bois et nous avons vu jusqu'à présent des réalisations absolument incroyables. Dans une certaine mesure, cette Supra en PVC est encore plus impressionnante.