Il y a eu de nombreuses théories sur la potentielle renaissance de la Honda S2000. Dévoilée sous sa forme de production finale en avril 1999 pour célébrer le 50e anniversaire du constructeur japonais, la voiture de sport à moteur avant central et à toit ouvrant a été un grand succès commercial pour Honda avec plus de 110 000 unités livrées au cours de ses 10 ans de production.

Selon un nouveau rapport, la marque nippone souhaite reproduire cette formule et prévoit de célébrer son 75e anniversaire avec un successeur de la S2000 pour la nouvelle ère de l'industrie automobile.

Le site Car dit avoir des informations qui confirment que Honda prépare une petite voiture de sport électrique. Prenez cet indice avec des pincettes mais l’article affirme que le constructeur utilisera sa nouvelle architecture de véhicule électrique comme base pour son nouveau produit, qui sera l'un des quelque 30 nouveaux véhicules électriques que Honda devrait lancer d'ici la fin de la décennie. Le successeur de la S2000 pourrait également porter le logo R et le consultant technique de Honda, Kotaro Yamamoto, explique pourquoi.

"Type R signifie course. C'est le plaisir de la vitesse et une voiture électrique peut offrir cela. Une Type R n'est pas obligée d'utiliser un moteur à combustion car même en étant entièrement électrique, il y aura toujours des Type R offrant un plaisir de conduite ultime."

Plus chère qu’une Cyberster ?

Le rapport ne fournit cependant pas plus de détails sur la nouvelle voiture de sport électrique. La S2000 était proposée avec un moteur atmosphérique à essence de 2,0 ou 2,2 litres avec des puissances différentes selon la version et le marché. Le modèle le plus puissant était la JDM de 2,0 litres qui développait 247 chevaux.

Au cours de sa première année sur le marché, la S2000 avait un prix de départ de 46 100 € (selon l’Insee) et une liste d'options très limitée. Le marché automobile est très différent à présent et nous nous attendons à ce que son successeur moderne coûte au moins deux fois plus cher dans sa forme de base.

Car spécule même que le modèle sera probablement plus cher que la MG Cyberster, qui devrait commencer au alentour de 50 000 ou 60 000 €. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse que la publication fait sur la base d'une déclaration faite par Rebecca Adamson, responsable des automobiles pour Honda UK : "Bien que nous ne puissions pas rivaliser avec les fabricants chinois sur les prix, nous avons 75 ans d'expérience en ingénierie."