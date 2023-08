Edit Automotive a présenté cette semaine la g11, une voiture de sport sur mesure basée sur la Porsche 911 de sixième génération. Conçue par Petr Novague, chaque g11 adopte la philosophie de la simplicité pour offrir une connexion pure entre le conducteur et la machine. Edit Automotive prévoit de modifier 99 voitures qui, selon elle, s'inspirent de la 911 originale et ravivent la passion de la conduite.

Également connue sous le nom de 997, Porsche a produit la sixième génération de la 911 de 2005 à 2013. Edit a choisi ce modèle parce qu'il offre la dernière expérience véritablement mécanique avant l'arrivée de la 991 et de sa direction assistée électriquement. La conception du véhicule commence sur la base d'une 997 équipée d'un moteur à six cylindres à plat de 3,6 ou 3,8 litres atmosphérique d'une puissance comprise entre 325 et 400 chevaux. Chaque moteur est démonté, les composants usés sont remplacés et de nouveaux roulements IMS et chemises de cylindre en acier inoxydable sont installés.

En plus des améliorations apportées au moteur, Edit Automotive améliore l'intérieur avec des matériaux de première qualité et des modifications pour offrir une expérience de conduite analogique. L'Edit g11 conserve toutefois les équipements de la 997 tels que la climatisation, les sièges chauffants et l'antipatinage. Elle offre également une liste d'options comme le chargement de téléphone et la connectivité Bluetooth.

À l'extérieur, la voiture est restaurée avec des boucliers avant et arrière en fibre de carbone. Edit explique que le look s'inspire du design original de la 911, avec ses feux arrière proches du sol. La suspension d'origine est modernisée avec des amortisseurs réglables Öhlins. Les autres caractéristiques comprennent un levier de vitesses court, un nouveau système d'échappement, des jantes forgées et de nouveaux freins avec des disques avant GT3 et des étriers Brembo. Les options comprennent des freins en carbone-céramique et un nouveau différentiel.

L'Edit g11 est proposée à partir de 170 000 euros et peut être personnalisée selon les désirs du client. Ces derniers ont la possibilité de choisir la couleur de la peinture, les détails extérieurs, ainsi que les couleurs et les matériaux de l'habitacle. Le designer, Petr Novague, sera personnellement à la disposition des clients pour les conseiller sur la construction de leur EDIT g11. Chaque voiture comprend également une plaque unique avec un numéro de série, signifiant son exclusivité.